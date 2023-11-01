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"كاف" غاضب من آداء الحكام.. ماذا قالوا عن مباراة الأهلي وصن داونز؟

"كاف" غاضب من آداء الحكام.. ماذا قالوا عن مباراة الأهلي وصن داونز؟

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كاف
الأربعاء، 01-11-2023 10:34 ص


تشهد مباراة الأهلي وصن داونز، ضمن نصف نهائي الدوري الأفريقي، حالة من الجدل والتوتر بين محبي الكرة الإفريقية. 
يأتي هذا الجدل نتيجة للأحداث المثيرة التي شهدتها مواجهة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، والتي انتهت بفوز صن داونز علي الأهلي بهدف دون رد. 
وفي أعقاب المباراة، أعرب مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن غضبهم الشديد بسبب أداء الحكم البنيني لويس ديجيندو. حيث اعتبروا أنه ارتكب عدة أخطاء قد تكون قد غيّرت مجريات المباراة. هذا الغضب لا يمكن تجاهله، حيث يمكن أن يؤثر على العلاقة بين الأهلي والجهات التنظيمية.
واحدة من أبرز اللقطات التي أثارت الجدل هي لقطة سقوط بيرسي تاو داخل منطقة جزاء صن داونز. هل كان يجب على الحكم العودة لتقنية الفيديو؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع. إذا كان الفيديو المساعد يمكن أن يساعد في اتخاذ القرار الصحيح، فإن عدم اللجوء إليه في هذه الحالة يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتيجة المباراة.
وتقع على عاتق الحكم مهمة توجيه اللعبة وضمان أن تسير وفقًا للقوانين. في هذه المباراة، ربما لم ينجح الحكم في تحقيق هذا الهدف بشكل كامل. تردده في اتخاذ بعض القرارات وعدم تنسيقه مع تقنية الفيديو يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الثقة في القرارات التحكيمية.
بعد المباراة، أثارت هذه القضية ردود أفعال كبيرة من قبل الجماهير والمحللين الرياضيين. الكثيرون اعتبروا أن الأهلي كان يستحق ركلة جزاء بعد سقوط بيرسي تاو، وهذا يمكن أن يكون له تأثير كبير على تفاعل الجماهير مع البطولة.

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