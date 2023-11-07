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بشرى لجماهير الأهلي .. الإعلان عن ضم لاعب من العيار الثقيل

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الأهلي
الثلاثاء، 07-11-2023 10:03 ص


أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق عن خبر سار لجماهير الأهلي بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد عبر حسابه بموقع فيسبوك.
و كتب ماهر همام : الأهلي يقترب من التعاقد مع عمر كمال ظهير أيمن نادي مودرن فيوتشر كأولى صفقات الأهلي الشتوية.
في وقت سابق، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" أيضا، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، أصبح "أهلاوي" بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “هناك اتفاق بين الناديين يتم على إثره انتقال اللاعب في يناير المقبل حسب رغبة عبدالواحد، وبعد رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في ضمه”.
وأضاف أمير هشام: “كل الإجراءات تمت واللاعب وافق على التوقيع، وجاء ذلك بعد عودة محمود الخطيب من رحلته إلى دبي، وتم اتخاذ الخطوات الرسمية لحسم الصفقة، واللاعب سوف يوقع لمدة 3 مواسم ونصف”.

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