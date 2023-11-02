مفاجأة.. الأهلي يفسخ التعاقد مع موديست يناير القادم





فجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد تفكير إدارة الأهلي في توجيه الشكر إلى الفرنسي موديست مهاجم الأهلي في يناير القادم.

وأضاف المصدر: الأمر يبقى محل دراسة وموديست تحت التقييم حتى يناير القادم، وحال استمرار مستواه المتواضع بدنيا وفنيا سيتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

أوضح المصدر أن هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الأهلي من مستوى اللاعب الفرنسي وحال استمراره على نفس الأداء حتى يناير القادم قد يتجه النادي لفك الارتباط معه والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سوف يعقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيضا لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من أجل بحث أسباب خروج الفريق من نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام صن داونز أمس.

وأضافت أن الجلسة تشهد الاستماع إلى رؤية كولر في مباريات الدوري الإفريقي، وتفنيد أسباب وداع البطولة وخسارة ثاني ألقاب الموسم الحالي بعد خسارة السوبر الإفريقي الشهر الماضي.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة المقاولون العرب بعد غدٍ السبت.

وتأتي عودة كوكا المنتظرة إلى التشكيل الأساسي في ظل سياسة التدوير مبكرا بين اللاعبين لتجنب الإجهاد في ظل ضغط المباريات محليا وقاريا.

ويبدأ اليوم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق المقاولون العرب بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحصل كولر على مجموعة من المباريات الأخيرة لفريق المقاولون في الدوري لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.