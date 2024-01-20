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أول قرار من الزمالك بعد الهزيمة الثقيلة من الوحدة الإماراتي

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الزمالك والوحدة
السبت، 20-01-2024 11:23 م

في أول قرار بعد هزيمته من الوحدة الإماراتي 3-1، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية غداً الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي اليوم في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

 

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

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