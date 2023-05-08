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اتحاد الكرة يعلن عقوبة الزمالك بسبب رفض المشاركة في السوبر

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اتحاد الكرة
الإثنين، 08-05-2023 09:40 ص

 

علق الإعلامي خالد الغندور، علي عقوبات الزمالك عقب الانسحاب من كأس السوبر المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وكتب الغندور: “بعد سرعة عقوبة الزمالك مجرد سؤال ازاي بطولة رسمية اسمها كأس الرابطة ينسحب منها الأهلي بعد إجراء القرعة وعادي مافيش أي عقوبة  هو مافيش لوائح في البطولات الرسمية اللي تنظمها رابطة الأندية”.

 

وأعلن إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة صارمة بحق نادي الزمالك، عقب اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر الأخيرة أمام النادي الأهلي.

 

وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تلفزيونية: «قرار الاعتماد على التحكيم المصري لبث الثقة فيهم، والابتعاد عن التحكيم الخارجي».

 

وأضاف «عقوبة نادى الزمالك الاعتذار وليس الانسحاب عقب اعتماد لجنة المسابقات، وهى عدم المشاركة فى بطولة السوبر لمرة واحدة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه».

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