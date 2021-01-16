أحمد عيد عبد الملك يفجر مفاجأة عما سيفعله مصطفى محمد بعد فشل احترافه

السبت، 16-01-2021
08:13 ص
أحمد عادل شعبان
كشف أحمد عيد عبد الملك
- نجم الزمالك
السابق - عما سيفعله مصطفى محمد
بعد فشل احترافه في سانت اتيان
الفرنسي.
وقال في تغريدات عبر تويتر: انا متأكد ان مصطفي محمد لو رجع يلعب هيبقي احسن من الاول بكتير علشان هيبقي عاوز يطلع يحترف اخر الموسم و اكيد باتشيكو رأيه الاول و الاخير في مشاركته من عدمه بس كل الي مطلوب من الناس متقعدش تتصيدله اخطاء و تسانده لو رجع يشارك و هو لازم يركز و يقفل كل ده و مش بالكلام بالفعل .
وأضاف: مصر كلها كانت بتساند مصطفي محمد انه يحترف و مستقبله و حاجة كويسة للمنتخب دلوقتي هيطلبو مننا اننا ندوس عليه علشان ميلعبش و كلام كبير علي المبادئ و في نفس الوقت مش عاوزينه يلعب و يشارك !! طيب و المنتخب يا جدع ؟.