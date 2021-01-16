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أحمد عيد عبد الملك يفجر مفاجأة عما سيفعله مصطفى محمد بعد فشل احترافه

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك يفجر مفاجأة عما سيفعله مصطفى محمد بعد فشل احترافه
 
السبت، 16-01-2021 08:13 ص أحمد عادل شعبان
كشف أحمد عيد عبد الملك - نجم الزمالك السابق - عما سيفعله مصطفى محمد بعد فشل احترافه في سانت اتيان الفرنسي.

وقال في تغريدات عبر تويتر: انا متأكد ان مصطفي محمد لو رجع يلعب هيبقي احسن من الاول بكتير علشان هيبقي عاوز يطلع يحترف اخر الموسم و اكيد باتشيكو رأيه الاول و الاخير في مشاركته من عدمه بس كل الي مطلوب من الناس متقعدش تتصيدله اخطاء و تسانده لو رجع يشارك و هو لازم يركز و يقفل كل ده و مش بالكلام بالفعل .

وأضاف: مصر كلها كانت بتساند مصطفي محمد انه يحترف و مستقبله و حاجة كويسة للمنتخب دلوقتي هيطلبو مننا اننا ندوس عليه علشان ميلعبش و كلام كبير علي المبادئ و في نفس الوقت مش عاوزينه يلعب و يشارك !! طيب و المنتخب يا جدع ؟.
 

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