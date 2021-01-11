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الزمالك يوافق على رحيل مصطفى محمد

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مصطفى محمد
 
الإثنين، 11-01-2021 09:02 م محمد فضل - متابعات

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك، خلال اجتماعها اليوم برفقة المكتب التنفيذي لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالقلعة البيضاء، على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى سانت إتيان الفرنسى بشكل نهائي.
ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لحسم صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسى من خلال الاتفاق على بعض بنود التعاقد بين الطرفين .
وتقدم نادي سانت إيتان الفرنسى بعرض مالى للظفر بخدمات مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخبين الأول والأولمبي مقابل 4.5  مليون دولار بجانب بعض الامتيازات الأخرى مثل 300 ألف دولار حال مشاركة اللاعب مع الفريق فى دورى أبطال أوروبا و200 ألف دولار فى حال مشاركته مع الفريق فى الدورى الأوربى و100 ألف دولار حال تسجيل 10 أهداف و15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا لأى نادٍ على أن تسدد لخزينة الزمالك مبلغ 2.5 مليون دولار فى يناير الجارى و2مليون دولار فى فبراير 2022 .
فى حين طلبت إدارة الزمالك الحصول على 5 ملايين يورو للتفريط فى البلدوزر الأبيض بجانب 500 ألف يورو حال مشاركته فى دوري الأبطال و500 ألف يورو حال تسجيله 10 أهداف مع الفريق والحصول على نسبة 20 % من عائد بيعه لأى نادٍ آخر.
 

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