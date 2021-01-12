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الزمالك يوافق على رحيل مطصفى محمد.. والبديل أزمة

مصطفى محمد
مصطفى محمد
 
الثلاثاء، 12-01-2021 01:43 م أمير سعد
وافقت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، على رحيل المهاجم مصطفي محمد، بدأت لجنة الكرة في البحث عن البديل المناسب لتعويض رحيل المهاجم.

وحتى الآن لم يعرض السوري خربين للإنضمام لصفوف القلعة البيضاء الشتاء الحالي.

"خربين" يعيش حالة من التخبط بصفوف "الزعيم" خاصة بعدما عمد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الهلال لعدم الاعتماد عليه في المباريات الفترة الماضية.

كما قررت إدارة الهلال السعودي، عدم التجديد للاعب ورحيله عن صفوف "الزعيم"، بعد موافقة المدير الفني لعدم الحاجة لخدماته خلال المرحلة الحالية، ورحيله لن يؤثر على مسيره الفريق.

ودخل عمر خربين الفترة الحرة ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، لكن إدارة نادي الهلال قررت عدم التجديد له، وذلك بعد رؤية "لوشيسكو".

ويمتلك "خربين" العديد من العروض محليًا وعربيًا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث تنتظر إدارة نادي الهلال التوصل مع اللاعب من أجل الاتفاق معه وإنهاء عقده بالتراضي.

وشهد الموسم مشاركة الدولى السوري مع "الزعيم" في 10 مباريات هذا الموسم، 9 في الدوري السعودي ومباراة بكأس الملك، ولم يسجل إلا هدفًا واحدًا فقط.  
الزمالك يبحث الفترة الحالية عن مهاجم جاهز لقيادة الفريق في ظل تلاحم المباريات بالإضافة إلى بدء مباريات دورى أبطال أفريقيا.

ويرى مسئولي الزمالك أن اللاعب لم يكون على المستوى المطلوب خاصة وأن سبق له اللعب بالدورى المصري بصفوف بيراميدز، ولم يقدم مستوى طيب.

وثان العوائق امام اللجنة المؤقتة، هى طلبات اللاعب المادية حيث طلب النجم السوري الحصول على راتب سنوي قيمته مليون و400 ألف يورو في الموسم الواحد، من أجل الموافقة على اللعب لصالح الزمالك.
 

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