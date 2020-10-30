الجمعة، 30-10-2020
12:32 م
محمد عبد الحارس
يغيب صانع ألعاب النادى الأهلى حسين الشحات
، عن مواجهة طلائع الجيش
المقرر لها غدا السبت فى إطار الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمنافسات الدوري المصرى، بسبب الإصابة بعدما تغيب عن مران الفريق أمس الخميس، على ملعب مختار التتش
.
وفضل الجهاز الفني للأهلي عدم استدعاء اللاعب لمباراة الغد وإراحته خوفًا من تفاقم الإصابة.
واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" في تشكيل الفريق الأحمر لتعويض غياب
ه.
ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش
مساء غد السبت على ستاد السلام، والتى يتسلم خلالها المارد الأحمر درع مسابقة الدورى الممتاز، بعدما توج بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.