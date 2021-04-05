مخاوف من التفويت .. الترجي التونسي يصدم الزمالك بقرار غريب قبل مباراة المولودية

الإثنين، 05-04-2021
08:51 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن قرار غريب اتخذه معين الشعباني - المدير الفني لـ الترجي التونسي - قبل مواجهة مولودية الجزائر
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وفي الوقت الذي تخاف فيه جماهير الزمالك
مما يسمى "التفويت" بين الترجي والمولودية قرر الشعباني استبعاد 3 من أعمدة الترجي الأساسية من اللعب في المباراة مع الفريق الجزائري.
واستبعد الشعباني حمدي النقاز و محمد اليعقوبي ومحمد علي بن رمضان من مواجهة المولودية بسبب احتمالية إيقافهم.
وقال مصدر في الترجي التونسي إن إدارة النادي غير مهتمة بموقف نادي الزمالك
وسوف تلعب للفوز لكن إذا خسر الفريق فلن تكون هناك مشكلة لأن هذه كرة القدم.