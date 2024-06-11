أفعال مجنونة.. شاهد ماذا فعل جمهور غينيا بيساو مع محمد صلاح





نشر النجم المصري محمد صلاح، فيديو يظهر الاستقبال "الجنوني" من جانب جماهير غينيا بيساو له أثناء قدومه لمشاركة منتخب بلاده مواجهة منتخب غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وشارك صلاح متابعيه فيديو عبر خاصية "الستوري" ظهر فيه قيام عدد من المعجبين بحمل قميصه والهتاف باسمه بشكل جنوني.

وظهر في المقطع المصور عناصر الشرطة وهم يحاولون فض التجمع الذي كان يحيط على ما يبدو بحافلة منتخب مصر.

ونجح قائد "الفراعنة" محمد صلاح من إدراك التعادل باللقاء عند الدقيقة 70، بعد انطلاقة سريعة من الجبهة اليمنى وتسديدة مقوسة سكنت شباك حارس منتخب غينيا بيساو، ليضمن نقطة التعادل لمنتخب بلاده.

وبهذا التعادل، رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط معززا صدارته لترتيب المجموعة الأولى، أما منتخب غينيا بيساو فقد رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني.