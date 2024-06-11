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إصابة مصطفى شوبير بسبب اعتداءات جماهير غينيا بيساو

مصطفى شوبير
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الثلاثاء، 11-06-2024 10:45 ص

 

تعرض مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر للإصابة في الدقائق الأخيرة من مواجهة غينيا بيساو بسبب شغب جماهير أصحاب الأرض.

وألقت جماهير غينيا بيساو زجاجات مياه على دكة بدلاء منتخب مصر، ليتعرض مصطفى شوبير لإصابة طفيفة في رأسه، وسط اعتراضات من جانب الجهاز الفني للفراعنة.

و انتهت أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب 24 سبتمبر، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب غينيا بيساو بالهدف الأول في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه ماما بالدي بعد خطأ دفاعي من رامي ربيعة ومحمد حمدي.

وتعادل محمد صلاح لمنتخب مصر في مرمي غينيا بيساو، بعد مراوغة لأكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء وبعد ذلك سددها داخل مرمي غينيا بيساو في الدقيقة 70 لتصبح النتيجة 1-1.

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