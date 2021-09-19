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تغيير اسم نادي مصر المقاصة إلى نادي هويدي

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الأحد، 19-09-2021 09:57 ص

استقر مجلس الإدارة الجديد لنادي مصر المقاصة، على تغيير اسم النادي إلى نادي هويدي وهو نفس الاسم الذي كان يحمله النادي قبل بيعه لشركة المقاصة للأوراق المالية.
ويتكون مجلس إدارة نادي المقاصة الجديد من اللواء عمرو هويدي رئيسا لنادي المقاصة، وأحمد عبد الرحمن هويدي نائبا للرئيس، وفي العضوية كلا من محمد سعيد حسن خالد وأمنية أحمد هويدي وعمرو عبد القوي شبلاي وعماد عبد الله عبد الحميد ومحيي محمد معوض.
وكشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة عن القيمة المالية لانتقال حسين الشحات من العين الاماراتي للنادي الأهلي .
وأكد بكري سليم في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن حسين الشحات انضم الأهلي مقابل ١٨٥ مليون جنيه مشددا على أن مصر المقاصة كانت له نسبة من العقد
وأضاف بكري سليم أن مسؤولي مصر المقاصة من مشجعي الزمالك ولكن التعامل مع الأهلي في الصفقات أفضل على مستوى دقه مواعيد الدفعات المالية، متابعا أن الفريق يستعد للموسم الجديد ويرغب في تقديم أداء جيد.
 

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