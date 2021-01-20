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أشرف قاسم: تعلمنا من درس الموسم الماضي.. وهذا موقف «ساسي» و«بامبو»

أشرف قاسم
أشرف قاسم
 
الأربعاء، 20-01-2021 02:19 م أمير سعد
علق أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على إمكانية تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق، رغم استمرار عقده لموسمين، كما تحدث عن مصير الثنائي مصطفى محمد وكريم بامبو.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية: «بن شرقي لديه عقد بموسمين، واللاعب أجنبي ويحتاج لمبالغ مالية كبيرة، ومن المفترض أن ننتظر للموسم المقبل من أجل تجديد عقده لمواسم أخرى، والأمور مستقرة في الزمالك».

وعن خروج كريم بامبو لاعب الفريق إلى الإعارة، قال: "ما زال الأمر لم يحسم، سندرس ذلك في الفترة المقبلة".

وعن عودة مصطفى محمد وفرجاني ساسي: "موضوع مصطفى أغلق تمامًا، واللاعب يتمرن بشكل جيد للغاية، ونفس الأمر ينطبق على ساسي، والتغييرات أمر طبيعي يقوم به باتشيكو، وأي لاعب متواجد سيلعب، لأننا نريد جميع اللاعبين جاهزين".

وأكمل: "أي لاعب يخرج للإعارة يكون هذا طلبه، لأنه يريد المشاركة باستمرار والأمر إيجابي، ومثال على ذلك أحمد فتوح".

وعن الفوز أمام الجونة، علق: "الحمد لله على الفوز وحصد الثلاث نقاط، وباتشيكو درس جيدًا فريق الجونة".

وتابع: "نريد جمع أكبر عدد من النقاط في الدور الأول، لأن ذلك سيفيدنا بشكل كبير في الدور الثاني، وهذا الذي لم يحدث الموسم الماضي، وتعلمنا من الدرس".
 

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