تعرف علي الرئيس الجديد لنادي الزمالك

الأحد، 27-12-2020
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
تعيين رئيس مكلف جديد للجنة المكلفة لإدارة
النادي الزمالك
، خلفا للراحل أحمد البكري .
ورئيس اللجنة هو اللواء المستشار
عماد عبد العزيز ، بالإضافة إلي تعيين
المستشار إبراهيم باللجنة و من المقرر أن يتم تعيين عضو ثالث باللجنة ليتولي منصب
أمين الصندوق .
جدير بالذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك
قد تولت المسئولية
خلفا للمجلس المجمد وفي أعقاب وفاة المستشار أحمد البكري تم تصعيد اللواء المستشار
عماد عبد العزيز رئيسا للجنة .