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تعرف علي الرئيس الجديد لنادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك
 
الأحد، 27-12-2020 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعيين رئيس مكلف جديد للجنة المكلفة لإدارة النادي الزمالك ، خلفا للراحل أحمد البكري .
ورئيس اللجنة  هو اللواء المستشار عماد عبد العزيز ،  بالإضافة إلي تعيين المستشار إبراهيم باللجنة و من المقرر أن يتم تعيين عضو ثالث باللجنة ليتولي منصب أمين الصندوق .
جدير بالذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك قد تولت المسئولية خلفا للمجلس المجمد وفي أعقاب وفاة المستشار أحمد البكري تم تصعيد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيسا للجنة .
 

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