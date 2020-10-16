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"بيراميدز" يؤدى أول مران له بـ " كازبلانكا"

ارشيف
بيراميدز
 
الجمعة، 16-10-2020 02:55 م محمد عبد الحارس
يؤدي فريق بيراميدز أول تدريباته اليوم، في مدينة كازبلانكا، بملعب "كهرما" استعدادا لخوض مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. ووصلت بعثة بيراميدز للدار البيضاء مساء الخميس، وخلد اللاعبون للراحة على أن تكون أولى التدريبات في السادسة من مساء الجمعة بتوقيت الدار البيضاء، السابعة بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة الثلاثاء التي تقام بملعب محمد الخامس في كازبلانكا. وعاين محمد صلاح مدير فريق بيراميدز ملعب "كهرما" من النجيل الطبيعي قبل خوض تدريبات بيراميدز عليه.
 

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