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"جدو" يعلن رحيله عن صفوف الجونة

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"جدو" يعلن رحيله عن صفوف الجونة

ارشيف
محمد ناجى جدو
 
الخميس، 29-10-2020 02:46 م محمد عبد الحارس
أعلن محمد ناجي جدو لاعب فريق الجونة، رحيله عن صفوف الفريق بشكل نهائي، عقب مباراة حرس الحدود، المحدد لها في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وكتب "جدو" عبر "تويتر": "مباراة الحرس غدا الأخيرة لي مع النادي، شكرا نادي الجونة خالد بشارة، نادر شوقي، حسام غالي، محمد الحصري على الاحترافية والحب والاحترام خلال الموسمين الماضيين وبالتوفيق في المواسم القادمة". وينتهي موسم الجونة أمام الحرس فى ختام مباريات الدوري، بعد خروجه من كأس مصر.
 

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