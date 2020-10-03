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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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ارشيف
 
السبت، 03-10-2020 09:26 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم، عدد من المباريات بمختلف المسابقات بعدما الحياة إلى طبيعتها وانتهاء فترة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ مارس الماضى
الدوري المصري
نادى مصر ضد إنبي  الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 1
وادي دجلة ضد أسوان  الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 2
مصر المقاصة ضد بيراميدز الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 1
الدوري الإنجليزي
تشيلسي ضد كريستال بالاس الساعة 13:30 بتوقيت القاهرة – قناة beIN SPORT HD 2
إيفرتون ضد برايتون الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة – قناة beIN SPORT HD 2
ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتى الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة – قناة beIN SPORT HD 2
نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة – قناة beIN SPORT HD 2
الدوري الإسباني
بلد الوليد ضد إيبار الساعة 13:00 بتوقيت القاهرة- قناة beIN SPORT HD 3
أتلتيكو مدريد ضد فياريال الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة – قناة beIN SPORT HD 3
ريال سوسيداد ضد خيتافي الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة – قناة beIN SPORT HD 3
إلتشي ضد هويسكا الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة – قناة beIN SPORT HD 8
فالنسيا ضد ريال بيتيس الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة – قناة beIN SPORT HD 3
الدوري الإيطالي
ساسولو ضد كروتونى الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة – قناة beIN SPORT HD 4
أودينيزى ضد روما الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة – قناة beIN SPORT HD 4
الدوري الألماني
فيردر بريمن ضد أرمينيا بيلفيلد الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة 
بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة
أينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة 
كولن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة 
شتوتجارت ضد باير ليفركوزن الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة 
لايبزيج ضد شالكة الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة
دوري أبطال أسيا
النصر السعودى ضد بيرسبوليس الإيرانى الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة– قناة beIN SPORT HD 7

 

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