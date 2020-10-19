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ارشيف
 
الإثنين، 19-10-2020 12:48 م محمد عبد الحارس
تلقت بعثة بيراميدز، إخطارا من مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه سلبية المسحة الأخيرة لجميع أفراد البعثة قبل مواجهة حوريا الغيني.
ويلتقي بيراميدز نظيره حوريا الغيني في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على استاد محمد الخامس، في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأجرت البعثة مسحتها الطبية الأخيرة بالأمس وظهرت نتيجتها سلبية وخلو جميع أفرادها من لاعبين وإداريين من فيروس كورونا، طبقا للإجراءات والبروتوكول الطبي الذي يطبق على جميع الأندية المشاركة في البطولة.
 

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