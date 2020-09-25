قال تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار ظهير أيمن نادي بيراميدز، إن أزمته مع الجهاز الفني في طريقها للحل.

وأضاف "النحاس" خلال تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على فضائية "النهار" مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "بكار ملتزم بالعقوبة التي تم توقعيها عليه بالتدريب منفردًا، واللاعب لم يعترض أو يرفض التدريب".

وردًا على وجود مفاوضات من قبل قطبى الكرة المصرية مع اللاعب، قال النحاس إن الأهلى والزمالك لم يدخلا فى مفاوضات رسمية مع اللاعب، مشيرًا إلى أن كل ما يثار الفترة الماضية أمر طبيعي، كون اللاعب أحد أبرز الاسماء في الجهة اليمني التي يسعي الأهلي والزمالك لتدعيمها.