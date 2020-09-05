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إكرامي يكشف كواليس انتقال شريف ورمضان صبحي لـ بيراميدز

إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلى
إكرامي الشحات
 
السبت، 05-09-2020 12:40 ص المصريون ـ متابعات
علق الكابتن إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، الملقب بوحش إفريقيا، على الهجوم والانتقادات التي طالته، بعد أزمة رمضان صبحي زوج ابنته، وانتقاله للأهلى، قائلًا أن اختيار بقاء رمضان في مصر كان برغبة من أسرته وزوجته، أما اختياره فريق آخر غير الأهلي فقراره فقط.
وأوضح «إكرامي» خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة «المحور»، «من حق الجماهير تزعل وأنا مباركتلوش لحد دلوقتي، وهو هيطلع يوضح أسباب انتقاله لبيراميدز في الوقت المناسب، رمضان مش صغير في السن هو بيفكر وعارف بيعمل إيه».
وواصل: «شريف إكرامي مكنش بيلعب في النادي الأهلي، لكن هل عشان شريف مبيلعبش يقوم رمضان كمان ميلعبش؟ مستحيل طبعا وفي معطيات كتير غايبة عن الناس، لأن الناس بتحكم على الظاهر وعلى الخبر اللي بتقرأه، واستحالة شريف أو رمضان يلعبوا في الزمالك، معقبصا: "الأهلي بيكسب برمضان ومن غير رمضان وقبله كسب بالخطيب ومن غير الخطيب وبصالح سليم ومن غيره، الأهلي مش بيقف على حد ودي مش جملة بتتقال كده وخلاص دي كلمة حقيقية وأحد أهم خصائص النادي الأهلي، ومفيش لاعيب يبقى رحيله خسارة على الأهلي».
وكشف: «مرتضى منصور اتصل بيا بعد أزمة شريف الأخيرة مع النادي الأهلي وقالي باب نادي الزمالك مفتوح لشريف إكرامي في أي وقت، لكن كان صعب يلعب في الزمالك، زي بالظبط مكنش ينفع حازم إمام يلعب لنادي غير الزمالك، مش من حق الأهلاوية أنهم يلوموا رمضان لكن من حقهم يزعلوا ده أمر مشروع».

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