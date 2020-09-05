السبت، 05-09-2020
02:03 م
محمد عبد الحارس
قال الكابتن
إكرامي
حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إنه لم يكن يعلم شيئًا عن انتقال زوج ابنته
رمضان
صبحي ونجله شريف إكرامي
لنادي بيراميدز
في البداية.
وأوضح «إكرامي
»
خلال لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية
"المحور": "أقسم بالله أنا معرفش حاجة وبعدين ولا رمضان
ولا شريف
يقدروا
يأخدوا رأيي في حاجة زي دي"، مضيفًا: "هما عارفين أن أنا ضعيف قدام النادي
الأهلي وكنت هاعترض حتى لو القرار مش بتاعي".
وكشف إكرامي
عن أن رمضان
صبحي وقع أول أمس لنادي بيراميدز
: "كان نفسي يفضل في الأهلي ولو كان
سألني كنت قولت له خليك في الأهلي".
واختتم الحارس
السابق: سأكون حزينا لو أحرز رمضان
صبحي هدفًا لبيراميدز
في شباك الأهلي: "مش هخليهم
ولا هو ولا شريف
يلعبوا ضد الأهلي وهحبسهم يومها في البيت" مشددًا على أن حبه
للنادي الأهلي لا يقارن وحبه لأبنائه لا يقارن أيضًا.