السبت 05 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة لاعب ليفربول الجديد بفيروس كورونا

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك

«كارتيرون» يوافق على رحيل 4 نجوم

العليا بحزب الوفد: هؤلاء المرشحون لمجلس الشيوخ ظلموا

رئيس اتحاد الكرة الأسبق يكشف مفاجأة داخل "الجبلاية"

إكرامى: "هحبس رمضان فى البيت يوم ماتش الأهلى"

رئيس اتحاد الكرة الأسبق: الإخوان وراء سرقة كأس أفريقيا

زنزانة واحدة تجمع ابنة العمروسي وسما المصري

مبلغ صادم.. تعرف على مهر رجاء الجداوي قبل 50 عامًا

صورة نادرة للمسجد النبوي قبل 37 عاما

بعد انتقاله لـ "بيراميدز"

إكرامى: "هحبس رمضان فى البيت يوم ماتش الأهلى"

images
رمضان صبحى
 
السبت، 05-09-2020 02:03 م محمد عبد الحارس
قال الكابتن إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إنه لم يكن يعلم شيئًا عن انتقال زوج ابنته رمضان صبحي ونجله شريف إكرامي لنادي بيراميدز في البداية.
وأوضح «إكرامي» خلال لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "أقسم بالله أنا معرفش حاجة وبعدين ولا رمضان ولا شريف يقدروا يأخدوا رأيي في حاجة زي دي"، مضيفًا: "هما عارفين أن أنا ضعيف قدام النادي الأهلي وكنت هاعترض حتى لو القرار مش بتاعي".
وكشف إكرامي عن أن رمضان صبحي وقع أول أمس لنادي بيراميدز: "كان نفسي يفضل في الأهلي ولو كان سألني كنت قولت له خليك في الأهلي".
واختتم الحارس السابق: سأكون حزينا لو أحرز رمضان صبحي هدفًا لبيراميدز في شباك الأهلي: "مش هخليهم ولا هو ولا شريف يلعبوا ضد الأهلي وهحبسهم يومها في البيت" مشددًا على أن حبه للنادي الأهلي لا يقارن وحبه لأبنائه لا يقارن أيضًا.

إقرأ ايضا

147

إصابة لاعب ليفربول الجديد بفيروس كورونا

146

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك

download (1)

رئيس اتحاد الكرة الأسبق يكشف مفاجأة داخل "الجبلاية"

 

أخبار متعلقة

فريق الأهلي

بيراميدز يفاوض لاعبا جديدا بالأهلي ويعرض عليه ضعف راتبه

ارشيف

«الجبلاية» تحسم العدد المسموح له حضور القمة

ارشيف

«البدرى» على رادار الزمالك الصيف الجارى

الكابتن محمود الخطيب

سر انفعال "الخطيب" خلال افتتاح استاد الأهلى

تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا أنا السبب

تركي آل الشيخ

تعليق غاضب من "آل الشيخ" على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز