«أزمة التفويت» تصل بشكوى لوزير الشباب والرياضة رسميًا

الخميس، 19-08-2021
01:23 م
تقدم مسئولو نادى مصر للمقاصة بشكوى رسمية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
والرياضة ضد ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة
بسبب اتهام النادي الفيومى بالتفويت
في مبارياته .
وقد أعرب مسئولي مصر للمقاصة عن غضبهم الشديد لوزير الرياضة من حديث ماجد
سامى عن الفريق الفيومى بتفويت المباريات لأندية معينة وهو ما لا يصح .
وتسبب مالك وادى دجلة
فى غضب كبير داخل المقاصة بسبب ما نشره عبر صفحته
الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذى جاء كالأتى : "كلام في الصميم
.. شوطة حلوة في المقص غنوا معانا كوكو
واوا .. نادي مصري مفلس مادياً يلعب في الدوري الممتاز و متوقف عن سداد مستحقات
لاعبيه من العام الماضي للحد الذي اضطر مديرين فنيين للنادي للاعتذار عن الاستمرار
في تدريب الفريق كما اضطر لاعبيه لشكوى ناديهم جماعياً للاتحاد الأسبوع الماضي خسر
هذا الأسبوع مباراته ضد أحد الفرق المصارعة على الهبوط بخطأ متعمد من الحارس
الاحتياطي علماً بأن الحارس الأساسي تواجد على دكة البدلاء اي انه لم يكن موقوفاً
أو مصاباً " .
وتابع:" نفس هذا النادي سيلاقي في الأسبوعين القادمين ناديين أخرين من
المنافسين على البقاء و تستطيع بكل سهولة التكهن بنتيجة هاتين المبارتين…".