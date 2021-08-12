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وفاة اللاعب طه عثمان في حادث مروع

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الخميس، 12-08-2021 10:46 ص

توفي طه عثمان لاعب فريق المصرية للاتصالات الحالي ووادي دجلة السابق،  صباح اليوم، الخميس، إثر حادث أليم في المنيا.
ونعى حسام عرفات لاعب وادي دجلة طه عثمان، حيث كتب عبر نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب:" يارب يرحمك ياحبيبي واخويا ويصبرنا يارب".
وكان طه عثمان رحل عن صفوف وادي دجلة، في 2019، بعد انتهاء عقده مع الفريق.
في سياق آخر،  أكد أحمد حسام "ميدو" أن الحكم محمد معروف ظلم نادى وادي دجلة خلال مباراة غزل المحلة التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.
وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "محمد معروف ظلم  وادى دجلة ورفض العودة إلى تقنية الفيديو وكان يجب أن يتأكد لأن اللعبة لم تكن ركلة جزاء من الأساس".
وأضاف: "وادي دجلة فى نهاية الدوري سيحصل على ثلاث نقاط بعدما تقدم بشكوي إلى فيفا بسبب لعب محمد ناصف الظهير الأيسر لنادى طلائع الجيش المباراة أمامهم وكان موقوفا، وذلك سيقلب موازين بطولة الدوري".



 

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