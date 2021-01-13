الأربعاء 13 يناير 2021
توقيت مصر 09:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

موسيماني يسخر من الصحفيين: لماذا لم يسألني أحد عن هذا اللاعب؟

أحمد حسام «ميدو» يفاجيء الجميع: الأهلي أصبح ليفربول بفضل هذا الرجل

وثائق سرية.. مستشار "بن زايد" يعلق على كيف ضاعت الجزر الثلاث؟

شاهد.. مسجد جزائري يبث أغنية شهيرة

بعد المصالحة.. خطورة غير متوقعة من الإمارات تجاه قطر

الدولار يستعيد عافيته ويرتفع أمام الجنيه.. صعود كبير

تطورات سريعة.. استقالة الحكومة الكويتية

تعيين أول ولي عهد في سلطنة عمان

محمد صلاح يحقق إنجاز جديد مع ليفربول

بث مباشر.. مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري الممتاز

ADS
 

أحمد حسام «ميدو» يفاجيء الجميع: الأهلي أصبح ليفربول بفضل هذا الرجل

970
ميدو
 
الأربعاء، 13-01-2021 09:19 ص المصريون

عبر أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عن دهشته بأداء فريق الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد الفوز على الانتاج الحربي بالجولة الـ 7 لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامجه "أوضة اللبس": "النادي الأهلي ظهر الشوط الأول أمام الإنتاج الحربي بشكل سيء جدًا، ومنافسه كان صاحب أفضلية عنه، إلا أن الفريق تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني يمتاز ببعض التفاصيل المعينة، وهو ما يبرز بصمة المدرب الجنوب إفريقي".
وأضاف: "أهلي موسيماني يتدرج بالكرة من الخلف، وسريع في الضغط المرتد، الفريق أصبح مثل ليفربول، وقبل إحراز حسين الشحات الهدف الثاني؛ كانت الكرة في حوزة لاعبي الإنتاج، وتحرك 4 أو 5 لاعبين من الأهلي بضغط قوي ونجحوا في قطع الكرة، وهذه بصمة موسيماني التي لم نرها مع المدرب السابق رينيه فايلر".
وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي 4-1 في مباراة الجولة الـ 7 لمسابقة الدوري الممتاز، وسجل وليد سليمان- الذي شارك بديلًا- ثنائية.
 

إقرأ ايضا

773478

موسيماني يسخر من الصحفيين: لماذا لم يسألني أحد عن هذا اللاعب؟

رمضان صبحي

بيراميدز يحسم الجدل حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي بوساطة رجل أعمال مشهور

فريق الأهلي

نجم الأهلي يصدم الجمهور: مشاركتنا في كأس العالم للأندية هتكون سيئة بعد اللي حصل امبارح

أخبار متعلقة

موسيمانى

الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لموسيماني

5603download6230

موسيماني يوجه رسالة حماسية للأمة الحمراء

موسيماني

طبيب الأهلي يصدم الجماهير بشأن حالة موسيماني و إصابة صانع ألعاب الفريق

مروان محسن يبكي

محمد فاروق يكشف عن أغرب ما طبله مروان محسن من موسيماني خلال الساعات الماضية

موسيماني

شوبير يفجر مفاجأة عن مصدر عدوى موسيماني

310

صدمة في الأهلي.. إصابة «موسيماني» وزوجته بكورونا