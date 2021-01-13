أحمد حسام «ميدو» يفاجيء الجميع: الأهلي أصبح ليفربول بفضل هذا الرجل

الأربعاء، 13-01-2021
09:19 ص
المصريون
عبر أحمد حسام "ميدو
"، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عن
دهشته بأداء فريق الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
، بعد الفوز على
الانتاج الحربي بالجولة الـ 7 لمسابقة الدوري الممتاز.
وقال ميدو
في تصريحات تليفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامجه
"أوضة اللبس": "النادي الأهلي ظهر الشوط الأول أمام الإنتاج الحربي
بشكل سيء جدًا، ومنافسه كان صاحب أفضلية عنه، إلا أن الفريق تحت قيادة مدربه بيتسو
موسيماني
يمتاز ببعض التفاصيل المعينة، وهو ما يبرز بصمة المدرب الجنوب إفريقي".
وأضاف: "أهلي موسيماني
يتدرج بالكرة من الخلف، وسريع في الضغط المرتد،
الفريق أصبح مثل ليفربول، وقبل إحراز حسين الشحات الهدف الثاني؛ كانت الكرة في
حوزة لاعبي الإنتاج، وتحرك 4 أو 5 لاعبين من الأهلي بضغط قوي ونجحوا في قطع الكرة،
وهذه بصمة موسيماني
التي لم نرها مع المدرب السابق رينيه فايلر".
وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي 4-1 في مباراة الجولة الـ 7 لمسابقة الدوري
الممتاز، وسجل وليد سليمان
- الذي شارك بديلًا- ثنائية.