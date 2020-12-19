السبت 19 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد أزمته مع "كلوب".. مراسل "بي إن" بكتالونيا يتحدث عن انتقال صلاح لبرشلونة

محمد صلاح يهاجم كلوب: تسبب في إحباطي

أزمة جديدة في الزمالك بعد صدمة «الكلية الحربية»

نجم الزمالك يعلن إصابته بكورونا

أبوتريكة يفجر مفاجأة حول أزمة صلاح مع كلوب ولهذا جلس بديلا

سامح شكري: أولوياتنا القضية الفلسطينية ونسعى لحل الدولتين

شاهد.. صورة نادرة للملك سعود في ألمانيا

مدبولي: النمو الإيجابي بزيادة حجم الاستثمارات رؤية ثاقبة للرئيس السيسى

لطيفة تلعن رفض الإنجاب لسبب غريب.. ومي العيدان تصدمها

وفاة الفنان عماد أبوعجرم بعد صارع مع المرض

ADS
 

أبوتريكة يفجر مفاجأة حول أزمة صلاح مع كلوب ولهذا جلس بديلا

received_2458107917817488
أبوتريكة
 
السبت، 19-12-2020 03:09 م الطيب حسين

علق محمد أبوتركية، نجم الكرة المصرية الأسبق، على جلوس محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على مقاعد البدلاء في مواجهة فريقه الجارية الآن أمام كريستال بالاس في الدوري المحلي.

وقال "أبوتريكة" عن صلاح الذي يجلس بديلًا: "محمد صلاح ليس سعيدا. هذا شعوري لكن لم تجمعني به أي محادثات حتى الآن. وجوده كبديل اليوم، وحديث الأمس حول برشلونة وريال مدريد وشارة القيادة أمام ميتلاند، ربما تحت الرماد نار؟".

وتابع في تحليله للقاء على شبكة "بي ان سبورتس": "هذا جائز وسأتصل به عقب المباراة".
 

إقرأ ايضا

received_742947273269127

بعد أزمته مع "كلوب".. مراسل "بي إن" بكتالونيا يتحدث عن انتقال صلاح لبرشلونة

2019082005020323383b8047-8fc2-45eb-9d58-1e5edd398128-2572

محمد صلاح يهاجم كلوب: تسبب في إحباطي

215584_0

أزمة جديدة في الزمالك بعد صدمة «الكلية الحربية»

أخبار متعلقة

202012161042254225

محمد صلاح احتياطي بمباراة ليفربول أمام كريستال بالاس

5fdd0efc42360455275e1b8c

"صلاح" يكشف موقفه من انتقاله لـ"ريال مدريد" و"برشلونة

141447

مذيع bein sport لأبوتريكة: "صلاح أحسن منك".. والأخير يُسكته برد قوي

كلوب وصلاح

كلوب يفجر مفاجأة عن غضب صلاح بعد استبداله في مباراة ليفربول: هناك مشكلة كبيرة

935

اعتراف خطير من أبوتريكة عقب وفاة "مارادونا"

«كلوب»: لهذا السبب لم أدفع أساسيًا بـ «صلاح» ضد إيفرتون

مدرب ليفربول يزف بشرى سارة بشأن صلاح