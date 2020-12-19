أبوتريكة يفجر مفاجأة حول أزمة صلاح مع كلوب ولهذا جلس بديلا

السبت، 19-12-2020
03:09 م
الطيب حسين
علق محمد أبوتركية، نجم الكرة المصرية الأسبق، على جلوس محمد صلاح
لاعب ليفربول الإنجليزي على مقاعد البدلاء في مواجهة فريقه الجارية الآن أمام كريستال بالاس في الدوري المحلي.
وقال "أبوتريكة" عن صلاح
الذي يجلس بديلًا: "محمد صلاح
ليس سعيدا. هذا شعوري لكن لم تجمعني به أي محادثات حتى الآن. وجوده كبديل اليوم، وحديث الأمس حول برشلونة وريال مدريد وشارة القيادة أمام ميتلاند، ربما تحت الرماد نار؟".
وتابع في تحليله للقاء على شبكة "بي ان سبورتس": "هذا جائز وسأتصل به عقب المباراة".