الأربعاء، 16-12-2020
09:13 م
الطيب حسين
شهد تحليل مباراة أرسنال
وساثهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر استوديو قنوات bein sport واقعة طريفة عندما حاول مقدم الحلقة سعدون الكواري إحراج نجم الكرة المصرية الأسبق محمد أبو تريكة.
وانتهى الشوط الأو لمن اللقاء المقام حاليًا بفوز ساوثهامبتون بهد وحيد سجله نجم الأرسنال
السابق والكوت الذي احتفل بطريقة كبيرة بعد الهدف.
وفي تعليقه على الهدف استنكر المحلل الرياضي طارق الجلاهمة المتواجد في الأستوديو الاحتفال بالهدف، كون والكوت كان لاعبا سابقا في أرسنال
.
كما أشاد بتصرف نجمنا المصري محمد صلاح
الذي رفض الاحتفال بعد تسجيله في شباك فريقه السابق تشيلسي رغم أنه لم يلعب مع البلوز سوى موسم واحد ولم يكن أساسيًا.
ليتناول "الكواري" خيط الحديث ممازحًا ويُلقي باللوم على "أبوتريكة" الذي احتفل بتسجيله هدفا في فريقه السابق الترسانة، فما كان من الأخير إلا أن دافع عن نفسه موضحًا أن اللاعب أحيانًا لا يستطيع السيطرة على مشاعره، وأن ما فعله "صلاح
" صحيحًا مؤيدًا استنكار "الجلاهمة" لاحتفل و"الكوت".