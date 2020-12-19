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محمد صلاح احتياطي بمباراة ليفربول أمام كريستال بالاس

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صلاح
 
السبت، 19-12-2020 02:10 م محمد عبد الحارس
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة كريستال بالاس، والمقرر لها اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس كالتالي :

حراسة المرمى : أليسون بيكر.

الدفاع : روبرتسون، فابينيو، ماتيب، أرنولد

الوسط : هندرسو، فينالدوم، كيتا.

الهجوم : مينامينو، ماني، فيرمينو.

وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، فيما يحتضن المباراة ملعب "سيلهرست بارك" معقل البالاس.
 

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