محمد صلاح احتياطي بمباراة ليفربول أمام كريستال بالاس

السبت، 19-12-2020
02:10 م
محمد عبد الحارس
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير
الفني لفريق ليفربول
الإنجليزي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة كريستال بالاس
،
والمقرر لها اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي
الممتاز.
وجاء تشكيل ليفربول
لمواجهة كريستال
بالاس كالتالي :
حراسة المرمى : أليسون بيكر.
الدفاع : روبرتسون، فابينيو، ماتيب،
أرنولد
الوسط : هندرسو، فينالدوم، كيتا.
الهجوم : مينامينو، ماني، فيرمينو.
وتنطلق المباراة في تمام الثانية
والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، فيما يحتضن المباراة ملعب "سيلهرست بارك"
معقل البالاس.