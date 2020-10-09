الجمعة 09 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة تونس والسودان

حادث مروع لسيارة محملة بالسولار أسفل كوبري بالقاهرة

لأول مرة.. وسائل النقل العام مجانًا في الإسكندرية

عودة 456 سوريًا من لبنان إلى ديارهم

الدوري الإنجليزي يصدم محمد صلاح بهذا الخبر

تساؤلات حول مصير السيدات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الجنسية لـ"عنتيل الجيزة"

قرار جديد بشأن استقدام العمالة في السعودية

تعليق صادم من فايلر بشأن عودته لتدريب الأهلي

ميلان الإيطالي يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

موقف جديد من باكستان تجاه السعودية

الدوري الإنجليزي يصدم محمد صلاح بهذا الخبر

اوفرين وصلاح
صلاح
 
الجمعة، 09-10-2020 05:06 م أحمد سالم
أعلنت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، فوز نجم نادي ليستر سيتى جيمس ماديسون بجائزة الأفضل فى الدوري عن شهر سبتمبر الماضي.

وبهذه الجائزة يتفوق اللاعب على هدف الدولي المصري محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزي و الذى أحرزه فى شباك نادي ليدز يونايتد.

ويذكر ان الاختيار وقع على هدف النجم الإنجليزي جيمس فى شباك مانشستر سيتي فى المباراة و التى انتصر فيها ليستر بنتيجة 5/2 على جائزة أفضل هدف.

وتنافس الهدف مع أهداف محمد صلاح ليفربول، بيير إيميريك أوباميانغ آرسنال، جاك هاريسون ليدز يونايتد و رييس جيمس نجم تشيلسي.
 

إقرأ ايضا

مرتضى-منصور

مفاجأة.. 29 اتحادًا رياضيًا تدعم وقف "مرتضى"

5f807524421aa94b557df9e3

بث مباشر.. مباراة تونس والسودان

9228af67-6347-4347-86ae-d15745e841db

تعليق صادم من فايلر بشأن عودته لتدريب الأهلي

أخبار متعلقة

صلاح

محمد صلاح يتعرض لحادث بسيارته

الزمالك والإنتاج الحربي

الزمالك يتمسك بالمركز الثاني بعد فوزه على الإنتاج الحربي

download

بعد تألقه.. "محمد صلاح" يحتفل بـ4 صور

ارشيف

رئيس "كاف" : صلاح وجّه لنا رسالة مؤثرة

ارشيف

أول تعليق لـ "كلوب" بعد هاتريك "صلاح"

ارشيف

أسماء حكام مباراة الزمالك والإنتاج الحربى