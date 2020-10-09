الدوري الإنجليزي يصدم محمد صلاح بهذا الخبر

الجمعة، 09-10-2020
05:06 م
أحمد سالم
أعلنت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، فوز نجم نادي ليستر سيتى جيمس ماديسون بجائزة الأفضل فى الدوري
عن شهر سبتمبر الماضي.
وبهذه الجائزة يتفوق اللاعب على هدف الدولي المصري محمد صلاح
ونجم ليفربول الإنجليزي و الذى أحرزه فى شباك نادي ليدز يونايتد.
ويذكر ان الاختيار وقع على هدف النجم الإنجليزي جيمس فى شباك مانشستر سيتي فى المباراة و التى انتصر فيها ليستر بنتيجة 5/2 على جائزة أفضل هدف.
وتنافس الهدف مع أهداف محمد صلاح
ليفربول، بيير إيميريك أوباميانغ آرسنال، جاك هاريسون ليدز يونايتد و رييس جيمس نجم تشيلسي.