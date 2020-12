أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من ال مباريات ، بمختلف المسابقات أبرزها في الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني.الدوري الإنجليزي02:00 ظهرا، ساوثهامبتون VS شيفيلد يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.04:15 مساء، كريستال بالاس VS توتنهام هوتسبير، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.06:30 مساء، فولهام VS ليفربول، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.09:15 مساء، آرسنال VS بيرنلي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.09:15 مساء، ليستر سيتي VS برايتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.الدوري الإسباني03:00 عصرا، ريال سوسيداد VS إيبار، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.05:15 مساء، ريال بيتيس VS فياريال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.07:30 مساء، إلتشي VS غرناطة، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.10:00 مساء، برشلونة VS ليفانتي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.الدوري الإيطالي01:30 ظهرا، كالياري VS إنتر ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.04:00 مساء، أتلانتا VS فيورنتينا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.04:00 مساء، بولونيا VS روما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.04:00 مساء، نابولي VS سامبدوريا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.07:00 مساء، جنوى VS يوفنتوس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.09:45 مساء، ميلان VS بارما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 404:30 مساء، أوجسبورج VS شالكه.07:00 مساء، باير ليفركوزن VS هوفنهايم.الدوري الفرنسي04:00 مساء، نيس VS رين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.04:00 مساء، ستاد بريست 29 VS ستاد ريمس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.04:00 مساء، لوريان VS نيم أولمبيك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10.04:00 مساء، نانت VS ديجون ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9.04:00 مساء، ستراسبورج VS ميتز، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8.06:00 مساء، ليل VS بوردو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.10:00 مساء، باريس سان جيرمان VS ليون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.الدوري المصري05:00 مساء، المصري البورسعيدي VS الإسماعيلي تذاع عبر قناة ON Sport.07:30 مساء، الأهلي VS مصر المقاصة تذاع عبر قناة ON Sport.دوري أبطال أسيا12:00 ظهرا، أولسان هيونداي – كوريا الجنوبية VS فيسيل كوبي – اليابان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.