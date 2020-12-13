أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الأحد، 13-12-2020
11:28 ص
أمير سعد
تقام اليوم
العديد من المباريات
، بمختلف المسابقات أبرزها في الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني.
الدوري الإنجليزي
02:00 ظهرا، ساوثهامبتون VS شيفيلد يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.
04:15 مساء، كريستال
بالاس VS توتنهام هوتسبير، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
06:30 مساء، فولهام VS ليفربول، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
09:15 مساء، آرسنال VS بيرنلي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.
09:15 مساء، ليستر
سيتي VS برايتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.
الدوري الإسباني
03:00 عصرا، ريال
سوسيداد VS إيبار، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
05:15 مساء، ريال
بيتيس VS فياريال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
07:30 مساء، إلتشي VS غرناطة، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
10:00 مساء، برشلونة VS ليفانتي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
الدوري الإيطالي
01:30 ظهرا، كالياري VS إنتر ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.
04:00 مساء، أتلانتا VS فيورنتينا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.
04:00 مساء، بولونيا VS روما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.
04:00 مساء، نابولي VS سامبدوريا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.
07:00 مساء، جنوى VS يوفنتوس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.
09:45 مساء، ميلان VS بارما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
04:30 مساء، أوجسبورج VS شالكه.
07:00 مساء، باير
ليفركوزن VS هوفنهايم.
الدوري الفرنسي
04:00 مساء، نيس VS رين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.
04:00 مساء، ستاد
بريست 29 VS ستاد ريمس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.
04:00 مساء، لوريان VS نيم أولمبيك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10.
04:00 مساء، نانت VS ديجون ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9.
04:00 مساء، ستراسبورج VS ميتز، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8.
06:00 مساء، ليل VS بوردو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.
10:00 مساء، باريس
سان جيرمان VS ليون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.
الدوري المصري
05:00 مساء، المصري
البورسعيدي VS الإسماعيلي تذاع عبر قناة ON Sport.
07:30 مساء، الأهلي VS مصر المقاصة تذاع عبر قناة ON Sport.
دوري أبطال أسيا
12:00 ظهرا، أولسان
هيونداي – كوريا الجنوبية VS فيسيل كوبي – اليابان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.