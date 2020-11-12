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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

ارشيف
ارشيف
 
الخميس، 12-11-2020 09:48 ص محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتصفيات يورو 202‪0 تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
بوليفيا VS الإكوادور – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
الأرجنتين VS باراجواى – الثانية من فجر الجمعة – على قناة beIN Sports HD 1 التصفيات المؤهلة ليورو 2020
جورجيا VS مقدونيا الشمالية – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
المجر VS أيسلندا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ايرلندا الشمالية VS سلوفاكيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2
صربيا VS اسكتلندا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
تصفيات أمم إفريقيا
اوغندا VS جنوب السودان – الثالثة عصرا
الكاميرون VS موزمبيق – السادسة مساء
زامبيا VS بوتسوانا – السادسة مساء
غانا VS السودان – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
كوت ديفوار VS مدغشقر – التاسعة مساء
الجزائر VS زيمبابوي – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
كأس الخليج العربى الإماراتى
بنى ياس VS حتا – الرابعة عصرا – على قناة AD SPORTS 2 HD
عجمان VS الفجيرة – الرابعة عصرا – على قناة AD SPORTS 3 HD
الجزيرة VS اتحاد كلباء – السابعة مساء – AD SPORTS 1 HD
 

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