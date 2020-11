أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من ال مباريات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، و تصفيات يورو 202‪0 تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة ل كأس العالم بوليفيا VS الإكوادور – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6الأرجنتين VS باراجواى – الثانية من فجر الجمعة – على قناة beIN Sports HD 1 ال تصفيات المؤهلة ليورو 2020جورجيا VS مقدونيا الشمالية – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1المجر VS أيسلندا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3ايرلندا الشمالية VS سلوفاكيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2صربيا VS اسكتلندا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1 تصفيات أمم إفريقيااوغندا VS جنوب السودان – الثالثة عصراالكاميرون VS موزمبيق – السادسة مساءزامبيا VS بوتسوانا – السادسة مساءغانا VS السودان – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7كوت ديفوار VS مدغشقر – التاسعة مساءالجزائر VS زيمبابوي – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7كأس الخليج العربى الإماراتىبنى ياس VS حتا – الرابعة عصرا – على قناة AD SPORTS 2 HDعجمان VS الفجيرة – الرابعة عصرا – على قناة AD SPORTS 3 HDالجزيرة VS اتحاد كلباء – السابعة مساء – AD SPORTS 1 HD