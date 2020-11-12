أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الخميس، 12-11-2020
09:48 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم
العديد من المباريات
بمختلف ملاعب العالم، أبرزها تصفيات أمريكا
الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتصفيات
يورو 2020
تصفيات أمريكا
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
بوليفيا VS الإكوادور – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
الأرجنتين VS باراجواى – الثانية من فجر الجمعة – على قناة beIN Sports HD 1
التصفيات
المؤهلة ليورو 2020
جورجيا VS مقدونيا الشمالية – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
المجر VS أيسلندا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ايرلندا الشمالية VS سلوفاكيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2
صربيا VS اسكتلندا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
تصفيات
أمم إفريقيا
اوغندا VS جنوب السودان – الثالثة عصرا
الكاميرون VS موزمبيق – السادسة مساء
زامبيا VS بوتسوانا – السادسة مساء
غانا VS السودان – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
كوت ديفوار VS مدغشقر – التاسعة مساء
الجزائر VS زيمبابوي – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
كأس الخليج العربى الإماراتى
بنى ياس VS حتا – الرابعة عصرا – على قناة AD SPORTS 2 HD
عجمان VS الفجيرة – الرابعة عصرا – على قناة AD SPORTS 3 HD
الجزيرة VS اتحاد كلباء – السابعة مساء – AD SPORTS 1 HD