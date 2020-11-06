الجمعة، 06-11-2020
09:58 ص
محمد عبد الحارس
أبرز المباريات بالمواعيد
والقنوات الناقلة لها
تقام اليوم، العديد من
المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهات الدورى الإنجليزي و الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون × بيرنلي، تقام في السابعة والنصف
مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 2
ساوثهامتون × نيوكاس
ل يونايتد، تقام في
العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
إلتشي × سيلتا فيجو، تقام في العاشرة مساء،
وتذاع عبر قناة beIN Sports HD
الدوري الإيطالي
ساسولو × أودينيزي، تقام في العاشرة إلا
الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
الدوري الألماني
فيردر بريمن × كولن، تقام في التاسعة والنصف
مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 FR
الدوري الفرنسي
ستراسبورج × مارسيليا، تقام في العاشرة
مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك × الفيصلي، تقام في تمام الساعة
2:35 ظهرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD
الاتفاق × الهلال، تقام في الرابعة والنصف
عصرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD
الباطن × أبها، تقام في الخامسة إلا الربع
عصرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD
الاتحاد × التعاون، تقام ف السابعة إلا
الربع عصرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD