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أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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نيوكاسل يونايتد
 
الجمعة، 06-11-2020 09:58 ص محمد عبد الحارس
أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
تقام اليوم، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهات الدورى الإنجليزي و الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون × بيرنلي، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة، beIN Sports HD 2  
ساوثهامتون × نيوكاسل يونايتد، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 
الدوري الإسباني
إلتشي × سيلتا فيجو، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD
الدوري الإيطالي
ساسولو × أودينيزي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 4
الدوري الألماني
فيردر بريمن × كولن، تقام في التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة   beIN Sports 1 FR
الدوري الفرنسي
ستراسبورج × مارسيليا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك × الفيصلي، تقام في تمام الساعة 2:35 ظهرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD   
الاتفاق × الهلال، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD      
الباطن × أبها، تقام في الخامسة إلا الربع عصرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD        
الاتحاد × التعاون، تقام ف السابعة إلا الربع عصرا، وتذاع عبر قناة  KSA Sports 2 HD   
 

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