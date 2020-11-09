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أبرز مباريات اليوم فى فترة توقف الدولي

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ارشيف
 
الإثنين، 09-11-2020 09:56 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم الاثنين 09-11-2020عدد محدود من المباريات بمختلف المسابقات بالتزامن مع انطلاق فترة التوقف الدولى، يعد أبرزها مواجهة نورثهامبتون تاون ضد أوكسفورد سيتى في الجولة الأولى من كأس الاتحاد الانجليزى.
كأس الإتحاد الإنجليزي 
اكسفورد سيتي × نورثهامبتون تاون، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 4 FR
الدوري الإسباني الدرجة الثانية 
جيرونا × لاس بالماس، تقام في تمام العاشرة مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية اليوم
هولشتاين كيل × هامبورج، تقام في التاسعة والنصف مساء
الدوري الهولندي 
إف سي إيندهوفن × أف سي دوردريخت، تقام في التاسعة إلا الربع مساء
اوتريخت × رودا كيركرادهن تقام في العاشرة مساء.
 

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