أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الخميس، 05-11-2020
09:50 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم
الخميس، عددًا من المباريات
أبرزها الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي،
ومباراة وحيدة بالدورى السعودي
الدوري الأوروبي
روما ضد كلوج
7:55 على قناة beIN SPORT HD 5
رابيد فيينا ضد
دوندالك 7:55 على قناة beIN SPORT Connect
سلافيا براج ضد
نيس 7:55 على قناة beIN SPORT HD 6
باوك سالونيكا
ضد إيندهوفن 7:55 على قناة beIN SPORT HD 10
أومونيا نيقوسيا
ضد غرناطة 7:55 على قناة beIN SPORT HD 8
ريال سوسيداد ضد
ألكمار 7:55 على قناة beIN SPORT HD 3
ريجيكا ضد نابولى
7:55 على قناة beIN SPORT HD 4
سيفاس سبور ضد
كاراباج أجدام 7:55 على قناة beIN SPORT HD 7
لودوجوريتس رازجراد
ضد توتنهام هوتسبير 7:55 على قناة beIN SPORT HD 1
بنفيكا ضد جلاسجو
رينجرز 7:55 على قناة beIN SPORT HD 2
ليج بوزنان ضد
ستاندردليج 7:55 على قناة beIN SPORT Connect
يونج بويز ضد سيسكا
صوفيا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6
آرسنال ضد مولده
10:00 على قناة beIN SPORT HD 2
سيليتك ضد سبارتا
براج 10:00 على قناة beIN SPORT HD 4
ميلان ضد ليل
10:00 على قناة beIN SPORT HD 1
ليستر سيتى ضد
سبورتنج براجا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
زوريا لوهانسك
ضد أيك أثينا 10:00 على قناة beIN SPORT Coonect
سرفينا زفيردا
ضد جينت 10:00 على قناة beIN SPORT HD 10
هوفنهايم ضد سلوفان
ليبيرتش 10:00 على قناة beIN SPORT HD 5
رويال أنتويرب
ضد لاسك لينز 10:00 على قناة beIN SPORT HD 13
دينامو زغرب ضد
وولفسبيرجر 10:00 على قناة beIN SPORT HD 8
فينورد روترام
ضد سيسكا موسكو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 7
الدوري السعودي
الوحدة ضد الرائد
6:45 على قناة الرياضية السعودية.