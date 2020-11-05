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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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روما
 
الخميس، 05-11-2020 09:50 ص محمد عبد الحارس
تقام اليوم الخميس، عددًا من المباريات أبرزها الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، ومباراة وحيدة بالدورى السعودي
 الدوري الأوروبي
روما ضد كلوج 7:55 على قناة beIN SPORT HD 5
رابيد فيينا ضد دوندالك 7:55 على قناة beIN SPORT Connect
سلافيا براج ضد نيس 7:55 على قناة beIN SPORT HD 6
باوك سالونيكا ضد إيندهوفن 7:55 على قناة beIN SPORT HD 10
أومونيا نيقوسيا ضد غرناطة 7:55 على قناة beIN SPORT HD 8
ريال سوسيداد ضد ألكمار 7:55 على قناة beIN SPORT HD 3
ريجيكا ضد نابولى 7:55 على قناة beIN SPORT HD 4
سيفاس سبور ضد كاراباج أجدام 7:55 على قناة beIN SPORT HD 7
لودوجوريتس رازجراد ضد توتنهام هوتسبير 7:55 على قناة beIN SPORT HD 1
بنفيكا ضد جلاسجو رينجرز 7:55 على قناة beIN SPORT HD 2
ليج بوزنان ضد ستاندردليج 7:55 على قناة beIN SPORT Connect
يونج بويز ضد سيسكا صوفيا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6
آرسنال ضد مولده 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2
سيليتك ضد سبارتا براج 10:00 على قناة beIN SPORT HD 4
ميلان ضد ليل 10:00 على قناة beIN SPORT HD 1
ليستر سيتى ضد سبورتنج براجا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
زوريا لوهانسك ضد أيك أثينا 10:00 على قناة beIN SPORT Coonect
سرفينا زفيردا ضد جينت 10:00 على قناة beIN SPORT HD 10
هوفنهايم ضد سلوفان ليبيرتش 10:00 على قناة beIN SPORT HD 5
رويال أنتويرب ضد لاسك لينز 10:00 على قناة beIN SPORT HD 13
دينامو زغرب ضد وولفسبيرجر 10:00 على قناة beIN SPORT HD 8
فينورد روترام ضد سيسكا موسكو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 7
الدوري السعودي
الوحدة ضد الرائد 6:45 على قناة الرياضية السعودية.
 

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