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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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ارشيف
 
الخميس، 22-10-2020 09:57 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم عدد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة أرسنال ورابيد فيينا وميلان مع سيلتك وغيرها من المباريات الهامة.
الدوري الأوروبي 
يونج بويز السويسري ×  روما الإيطالي – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 4
رابيد فيينا النمساوي × أرسنال الإنجليزي – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 1
باير ليفركوزن الألماني × نيس الفرنسي – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 5
نابولي الإيطالي × ألكمار الهولندي – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 6
سيلتك الاسكتلندي × ميلان الإيطالي – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
توتنهام الانجليزي × لاسك لينز النمساوي – التاسعة مساء  - على قناة beIN Sports HD 2
الدوري السعودي 
أبها × الهلال – الثالثة إلا ثلث عصرًا – على قناة KSA Sports 1 HD
التعاون × النصر – الثالثة إلا ثلث عصرًا – على قناة KSA Sports 1 HD
الأهلي × الوحدة – الخامسة وخمس دقائق مساء - KSA Sports 2 HD
كأس مصر
الاتحاد السكندري ×المقاولون العرب- الثامنة مساء على اون تايم سبورت
 

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