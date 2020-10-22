أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الخميس، 22-10-2020
09:57 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم عدد من المباريات
بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة أرسنال ورابيد فيينا وميلان مع سيلتك وغيرها من المباريات
الهامة.
الدوري الأوروبي
يونج بويز السويسري × روما الإيطالي – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 4
رابيد فيينا النمساوي × أرسنال الإنجليزي – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 1
باير ليفركوزن الألماني × نيس الفرنسي – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 5
نابولي الإيطالي × ألكمار الهولندي – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 6
سيلتك الاسكتلندي × ميلان الإيطالي – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
توتنهام الانجليزي × لاسك لينز النمساوي – التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 2
الدوري السعودي
أبها × الهلال – الثالثة إلا ثلث عصرًا – على قناة KSA Sports 1 HD
التعاون × النصر – الثالثة إلا ثلث عصرًا – على قناة KSA Sports 1 HD
الأهلي × الوحدة – الخامسة وخمس دقائق مساء - KSA Sports 2 HD
كأس مصر
الاتحاد السكندري ×المقاولون العرب- الثامنة مساء على اون تايم سبورت