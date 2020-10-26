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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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رشيف
 
الإثنين، 26-10-2020 09:35 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة الزمالك مع نظيره الإسماعيلى. 
الدوري الإنجليزي 
برايتون × وست بروميتش ألبيون، السابعة والنصف مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 2  
بيرنلي × توتنهام هوتسبير، العاشرة مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 2 
الدوري الإسباني 
ليفانتي × سيلتا فيجو، العاشرة مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي 
ميلان × روما، العاشرة الا الربع مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الألماني 
باير ليفركوزن × أوجسبورج، التاسعة والنصف مساء
الدوري المصري 
الزمالك × الإسماعيلي، الثامنة مساء، تذاع على قناة ON Sport.
 

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