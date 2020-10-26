أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الإثنين، 26-10-2020
09:35 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات
المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة الزمالك مع نظيره الإسماعيلى.
الدوري الإنجليزي
برايتون × وست بروميتش ألبيون، السابعة والنصف مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 2
بيرنلي × توتنهام هوتسبير، العاشرة مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
ليفانتي × سيلتا فيجو، العاشرة مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
ميلان × روما، العاشرة الا الربع مساء، تذاع على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الألماني
باير ليفركوزن × أوجسبورج، التاسعة والنصف مساء
الدوري المصري
الزمالك × الإسماعيلي، الثامنة مساء، تذاع على قناة ON Sport.