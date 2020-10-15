أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الخميس، 15-10-2020
09:28 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات
بعد نهاية فترة الأجندة الدولية، حيث تقتصر مباريات
اليوم على لقاءات الدوري
المصري وكذلك البرازيلي، إلى جانب مباراة وحيدة لبايرن ميونخ في كأس ألمانيا.
كاس
المانيا
دوري
ن ميرزينيتش ضد بايرن ميونخ- الساعة التاسعة إلا ربع مساء
الدوري
البرازيلي
فلامنجو ضد براجانتينو- الساعة الواحدة من صباح الجمعة
الدوري
المصري
الاسماعيلي ضد أسوان – الساعة الخامسة مساء- على قناة أون تايم سبورت
المقاولون العرب ضد إنبي- الساعة الثامنة والنصف مساء- على قناة أون تايم سبورت