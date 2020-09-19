أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم عدد من المباريات المهمة، بمختلف ملاعب العالم بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الدوري الإنجليزي

إيفرتون × وست بروميتش ألبيون – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 2

ليدز يونايتد × فولهام – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2

آرسنال × وست هام يونايتد - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني

فياريال × إيبار – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

خيتافى × أوساسونا – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو × فالنسيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



الدوري الإيطالي

فيورنتينا × تورينو – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

هيلاس فيرونا × روما – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الألماني

فيردر بريمن × هيرتا برلين – الثالثة والنصف عصرا

اينتراخت فرانكفورت × أرمينيا بيليفيلد – الثالثة والنصف عصرا

كولن × هوفنهايم – الثالثة والنصف عصرا

شتوتجارت × فرايبورج – الثالثة والنصف عصرا

يونيون برلين × اوجسبورج – الثالثة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنجلادباخ – السادسة والنصف مساء

الدوري الفرنسي

لانس × بوردو – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

رين × موناكو – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

الدوري المصري

طنطا × نادى مصر – الخامسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت

الأهلى × مصر المقاصة – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت