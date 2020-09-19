أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم عدد من المباريات المهمة، بمختلف ملاعب العالم بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار
فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
الدوري الإنجليزي
إيفرتون × وست بروميتش ألبيون – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 2
ليدز يونايتد × فولهام – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد × كريستال بالاس – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2
آرسنال × وست هام يونايتد - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
فياريال × إيبار – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
خيتافى × أوساسونا – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو × فالنسيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
فيورنتينا × تورينو – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
هيلاس فيرونا × روما – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
الدوري الألماني
فيردر بريمن × هيرتا برلين – الثالثة والنصف عصرا
اينتراخت فرانكفورت × أرمينيا بيليفيلد – الثالثة والنصف عصرا
كولن × هوفنهايم – الثالثة والنصف عصرا
شتوتجارت × فرايبورج – الثالثة والنصف عصرا
يونيون برلين × اوجسبورج – الثالثة والنصف عصرا
بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنجلادباخ – السادسة والنصف مساء
الدوري الفرنسي
لانس × بوردو – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
رين × موناكو – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
الدوري المصري
طنطا × نادى مصر – الخامسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت
الأهلى × مصر المقاصة – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت