السبت 19 سبتمبر 2020
توقيت مصر 10:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. آثار " سالي " علي فلوريدا

بشري سارة من التنمية المحلية عن قانون التصالح

فرنسا تدافع عن حزب الله : لا يوجد دليل ملموس

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

بعد الإفراج عنها.. تعرف علي شروط تأهيل " منة عبد العزيز "

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بعد حظرها " التيك توك " و " وي تشات "..الصين تتمهم واشنطن بالتنمر

ترامب يزف أخبارا سعيدة للعالم بشأن لقاح فيروس كورونا

مرتضى منصور يفتح النار على طارق يحيى بعد هزيمة الزمالك

​"مكافحة كورونا": 60 ألف طبيب وممرض للمدارس بالعام الدراسي المقبل

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

20200914091304134
الاهلى
السبت، 19-09-2020 09:24 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم عدد من المباريات المهمة، بمختلف ملاعب العالم بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
الدوري الإنجليزي
إيفرتون × وست بروميتش ألبيون – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 2
ليدز يونايتد × فولهام – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد × كريستال بالاس – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2
آرسنال × وست هام يونايتد - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
فياريال × إيبار – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
خيتافى × أوساسونا – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو × فالنسيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي
فيورنتينا × تورينو – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
هيلاس فيرونا × روما – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
الدوري الألماني
فيردر بريمن × هيرتا برلين – الثالثة والنصف عصرا
اينتراخت فرانكفورت × أرمينيا بيليفيلد – الثالثة والنصف عصرا
كولن × هوفنهايم – الثالثة والنصف عصرا
شتوتجارت × فرايبورج – الثالثة والنصف عصرا
يونيون برلين × اوجسبورج – الثالثة والنصف عصرا
بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنجلادباخ – السادسة والنصف مساء
الدوري الفرنسي
لانس × بوردو – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
رين × موناكو – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
الدوري المصري
طنطا × نادى مصر – الخامسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت
الأهلى × مصر المقاصة – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت

 

إقرأ ايضا

download

جائزة جديدة يتوج بها "رونالدو"

ميتشو

في أثناء بحث الزمالك عن مدرب .. ميتشو يصل إلى القاهرة

كارتيرون

هجوم قوي من كارتيرون على مرتضى منصور في أول مؤتمر صحفي له مع التعاون السعودي

أخبار متعلقة

20200918023447874

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

20180204063808388

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الأهلي-شعار

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

زمالك

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

20200906235802335

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

ارشيف

سر إحالة مخرج "القمة" للتحقيق بماسبيرو