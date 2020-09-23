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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الاهلى
الأربعاء، 23-09-2020 09:52 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم عدد من المباريات المهمة بمختلف المسابقات، بعد عودة النشاط وانتهاء فترة توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضى.
دوري أبطال آسيا
استقلال طهران الإيراني Xالأهلى السعودى – 5:00 مساء–  beIN Sports HD 7
الهلال السعودى X  شباب الأهلى دبى –8:00 مساء–  beIN Sports HD 7  
شهر خودرو الإيراني X  باختاكور الأوزباكى – 8:00  مساء–  beIN Sports HD 8  
تصفيات التأهل لدورى أبطال أوروبا
أولمبياكوس اليوناني X نيقوسيا القبرصى – 9:00 مساء–  beIN Sports HD 6    
جينت البلجيكى X دينامو كييف الأوكرانى - 9:00 مساء–  beIN Sports HD 5     
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ليستر سيتى X  أرسنال – 8:45 مساء –  beIN Sports HD 2 
تشيلسى X  بارنسلى – 8:45 مساء
فليتوود تاون X إيفرتون - 8:45  مساء
الدوري المصري
نادى مصر X الأهلى – 8:00 مساء  –  أون تايم سبورت

 

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