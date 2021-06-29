10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت

الثلاثاء، 29-06-2021
11:40 م
بغض النظر عن مهاراتك أو تخصصك، يُمكنك الحصول على دخلٍ إضافي عبر الإنترنت بسهولة؛ فهناك الكثير من الطرق والوسائل المُتاحة لذلك بدايةً من العمل الحر على الإنترنت وقيادة سيارات الأجرة وبيع أغراضك الخاصة. في حين أن بعض هذه الوسائل تتمتَّع بسرعة الدفع إلا أن هناك بعض الأعمال الأخرى التي تتطلب صبرًا، ومع ذلك يجب ألا تتجاهلها لأنها تُقدم أرباحًا أكبر على المدى الطويل.
1. بيع ملابسك المستعملة برفق
يعد بيع الملابس التي لم تعد ترتديها طريقة سريعة لكسب بعض المال. يُمكنك البدء بمحلات الشحن المحلية للحصول على الأموال بشكلٍ أسرع أو استخدام مواقع مثل ThredUp و Poshmark للعثور على المُشترين. إذا قررت أن تبيع ملابسك عبر الإنترنت، فتأكد من التقاط صور واضحة ومضاءة جيدًا لقطعك وابحث عن عناصر مماثلة لتحديد أسعار تنافسية والحصول على نصائح حول كيفية بيع ملابسك .
2. التجارة في الهواتف والالكترونيات
هل لديك هاتف قديم أو جهاز iPad؟ يُمكنك أن تبيعها الآن على موقع مثل Swappa أو Gazelle. تحقق من برنامج الاستبدال من أمازون والذي يمنح المُشاركين فيه بطاقات هدايا من أمازون و eBayأيضًا. إذا كنت في عجلة من أمرك، فجرّب تطبيق ecoATM .
3. راهن على ألعاب كازينوهات الانترنت
يُمكنك أن تُحقق الكثير من الأرباح من خلال المراهنة على الألعاب التي تُقدمها كازينوهات الإنترنت عبر هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بسهولة. هذه الألعاب سهلة وبسيطة وسريعة الوتيرة، ويُمكنك أن تستمتع بها في أي وقت ومن أي مكان، وهي لا تتطلب أي نوع من المهارات الذهنية أو الإحصائية وكل ما تعتمد عليه هو الحظ فقط! تعرف على أفضل المواقع والتطبيقات التي تُقدم هذه الألعاب من حلال كازينو
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4. انضم إلى تطبيق أوبر أو كريم
يُمكنك أن تنضم إلى تطبيق Uber أو Lyft (أو كليهما) واكسب المال عن طريق قيادة الركاب! فقط لا تنسى أن تضع في اعتبارك تكاليف الغاز والصيانة. أنت بحاجة إلى سيارة مؤهلة في حالة جيدة ويجب أن توافق على فحص الخلفية ومراجعة سجل القيادة الخاص بك.
5. اشترك فيAmazon أو Uber Eats
بسبب فيروس كورونا فإن قطاع الأغذية حول العالم أصبح مُعتمدًا بشكلٍ أساسي على التوصيل للمنازل لذلك فقد ازدهرت خدمات كثيرة مثل Instacart و Uber Eats و Postmates و DoorDash و Amazon Flex. إذا اشتركت في إحدى هذه الخدمات فسوف يتم الدفع لك مقابل كل عملية توصيل تقوم بها. في معظم الحالات، يمكنك حتى كسب الإكراميات!
السيارة ليست مطلوبة دائمًا تُتيح لك الكثير من التطبيقات استخدام الدراجة أو السكوتر لإجراء عمليات التوصيل.
6. مجالسة الأطفال
يمكن لجميع النساء العمل في مجال مجالسة الأطفال، بدءًا من طلاب الجامعات إلى المتقاعدين كسب المال من خلال مجالسة الأطفال! لا تزال الإحالات الشفوية من الأصدقاء والعائلة طريقة رائعة للبدء، ولكن يمكنك أيضًا إنشاء ملف تعريف مجانًا على Care.com أو Sittercity لتوسيع نطاق وصولك. قد تلعب الشهادات ذات الصلة دورًا كبيرًا في شغل هذه الوظيفة مثل شهادات الإنعاش القلبي الرئوي، أو الخبرة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
7. مربية منزلية
هذه الوظيفة أيضًا ستكون مناسبة لجدًا للنساء؛ فإذا كنتِ على استعداد لمشاهدة منزل شخص ما وإطعام الحيوانات الأليفة وسقي النباتات وإخراج القمامة فسوف تكون هذه الوظيفة رائعة لكِ. يُمكنكِ أن تحصلين على عمل من خلال العائلة والأصدقاء أو بواسطة المواقع المتخصصة مثل HouseSitter.com الذي يربط أصحاب المنازل بالمُربيات المنزليات. غالبًا ما يكسب النساء التي تشغل هذه الوظيفة ما بين 25 إلى 45 دولارًا في اليوم وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.
8. بيع بطاقات الهدايا غير المستخدمة
اربح أموالاً إضافية عن طريق بيع بطاقات الهدايا غير المستخدمة على موقع مثل Cardpool أو CardCash أو Gift Card Granny. تقول هذه المواقع الإلكترونية إنها ستدفع لك ما يصل إلى 92% من قيمة البطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنك ستكون قادرًا على استبدال بطاقاتك ببطاقات أخرى من خلال مواقع مثل CardCash و Gift Card Granny.
9. العمل المستقل عبر الإنترنت
يُمكنك أن تربح الأموال عبر الإنترنت من خلال مواقع الويب المُختلفة مثل Upwork و Fiverr و Freelancer.com
. توفر هذه المواقع فرصًا للقيام بمجموعة متنوعة من الوظائف المستقلة، مثل الكتابة والبرمجة والتصميم والتسويق وإدخال البيانات والعمل كمساعد افتراضي. أما إذا كُنت تُجيد لغة ثانية فيُمكنك أن تتحقق من مواقع مثل Gengo أو One Hour Translation، أو قم بإطلاق موقعك الخاص على الويب. بغض النظر عن نوع العمل المستقل الذي تقوم به، يُمكنك أن تربح الكثير من الأموال بدون جهد. عند اختيار الموقع الذي ترغب في العمل عليه من المُهم أن تُقارن بينهم على أساس العمولات ومتوسط حجم المهام التي يتم طلبها يوميًا.
10. اختبار المواقع والتطبيقات
هناك طريقة أخرى لكسب المال من المنزل وهي اختبار المواقع والتطبيقات على UserTesting.com. يتم الدفع لك مقابل أفكارك حول مدى نجاح - أو عدم جودة - بعض مواقع الويب والتطبيقات. سيتعين عليك اجتياز اختبار قصير حتى يتم قبولك، ثم ستدفع 10 دولار لكل اختبار مدته 20 دقيقة، والذي يتضمن التسجيل والإجابة على أربعة أسئلة خطية للمتابعة أو يمكنك ربح ما يصل إلى 120 دولارًا للمشاركة في محادثة فيديو مع أحد العملاء بعد الاختبار.