افضل 3 مشاريع بفرصة استثمار ذهبية في العاصمة الادارية الجديدة 2021

العاصمة الإدارية أصبحت مؤخرا مكانا للاستثمار وحلم لأي شخص يحلم بعيش راقي من دون مساحة مليئة بالرفاهية والأمان. اليوم سوف نتحدث عن المشاريع الاستثمارية والإسكانية الرئيسية 3 في العاصمة الإدارية الجديدة من حيث كل شيء.(هذا المقال مقدم لكم من موقع عقار راوند ( https://www.aqarround.com /))موقع العاصمة الإدارية الجديدةأين العاصمة الإدارية الجديدة في مصر؟ سؤال غالبا ما يتم البحث عنه، لأن العاصمة الإدارية مباشرة بعد القاهرة تقع على حدود مدينة بدر بين السويس والقاهرة. يعتبر موقع العاصمة الإدارية الجديدة أحد المعالم الرئيسية للعاصمة، حيث يقع على بعد حوالي 60 كيلومترًا من العين السخنة والسويس ووسط مدينة القاهرة.فرص الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية الجديدةكان رأس المال الإداري الجديد موضع اهتمام الحكومة لسنوات عديدة، لأنه مشروع وطني مهم يهدف إلى الحد من الضغط في المنطقة الحضرية بالقاهرة. لذلك تعمل السلطة المختصة جاهدة لتزويدهم بجميع التسهيلات ومراكز الخدمة،.ولكن من المخطط نقل العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الهامة مثل البرلمان وبعض الوزارات والقصر الجمهوري وكذلك نقل الوزراء إلى العاصمة الجديدة ، في منافسة شرسة مع المدن الجديدة، وخاصة المدن المجاورة ومدن شرق القاهرة مثل مدينة المستقبل.شركات الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية الجديدةنقدم لكم شركات التسويق العقاري والاستثمارات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة لإظهار شقق للبيع أو الوحدات التجارية المتاحة للبيع، مقدمة من موقع عقار راوند للتسويق العقاري.افضل المشاريع للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدةيعرض موقع عقار راوند للتسويق العقاري والذي هو تابع لشركة نيو ستارت للتسويق العقاري، افضل مشاريع العاصمة الادارية الجديدة الجديدة والذي يمكن الاستثمار فيها1 - كمبوند دي جويا من شركة تاج مصريعد كمبوند «دي جويا» العاصمة الإدارية الجديدة De Joya New Capital هو مجمع سكني فاخر في موقع لا تضاهى في العاصمة الإدارية الجديدة، في الحي السكني المرموق R8 (B2) بجوار المنطقة الدبلوماسية والممشى السياحي يتميز كمبوند دي جويا بأسعار معقولة جدا، مع أقل من 5٪ دفعة أولى، يساوي أقساط تصل إلى 8 سنوات.2 - كمبوند البوسكو العاصمة الإدارية الجديدة البوسكو العاصمة الإدارية الجديدة، IL Bosco New Capital ، البوسكو العاصمة الجديدة،هي واحدة من أهم المشاريع السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي أطلقتها واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المصرية، «مصر إيطاليا»، بالقاهرة، الساحل الشمالي والعين السخنة.3 - كمبوند كتالان Catalan New Capitalيعتبر كمبوند كتالان العاصمة الإدارية Compound Catalan new capital من المشروعات المميزة بالعاصمة الجديدة، وهو إحدى مشروعات شركة جيتس للتطوير العقاري التي حرصت على أن يكون كمبوند كتالان العاصمة الجديدة كمبوند متكامل الخدمات تتوفر فيه كافة سُبل الراحة، والرفاهية ليكون الوجهة الأولى لجميع الباحثين عن الراحة النفسية، والخصوصية، والهدوء.