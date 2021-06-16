العملات الرقمية وتاريخها والعملات الأكثر تداولًا منها

الأربعاء، 16-06-2021
10:05 م
تعرف على كل ما يخص العملات
الرقمية في هذا الموضوع من حيث تعريفها وأبرز العملات منها وأكثرهما تداولًا
بالإضافة إلى أننا سنتعرف أيضًا على السبب وراء وصفها بشدة التقلب وأكثر من ذلك
أيضًا.
العملات الرقمية
ما هي العملات الرقمية
؟ سؤال يتكرر كثيرًا بالرغم من أن الإجابة
عليه بسيطة للغاية.
فبكل بساطة العملة الرقمية عبارة
عن نوع من أنواع العملات الافتراضية والتي تم تصميمها في الأساس لكي تكون طريقة
واضحة لإتمام التبادل من خلالها.
تعتمد هذه العملة على التشفير
من أجل التيقن من المعاملات وتأمينها وأيضًا من أجل أن تسيطر على عمل وحدات حديثة
بواسطة أي عملة افتراضية مخصصة أخرى.
وبصفة عامة فإن هذه العملات تكون
بمثابة عدد من الإدخالات المحدودة في قاعدة البيانات والتي لا يستطيع أي شخص أن
يقوم بتغييرها إلا في حالة توافيه لعدد من الشروط المخصصة.
أبرز العملات الرقمية المتداولة:
عليك أن تدرك أن العالم الخاص
بهذه العملات المشفرة هو عالم شاهق الاتساع ومتنوع.
لذلك فمن الملاحظ أن أي عملة
رقمية خالية من الحواجز لابد أن يتم تخطيها حيث أن أي فرد على دراية بتكنولوجيا
البلوكتشين يستطيع أن يقوم بإصدار عملة رقمية مشفرة تابعة لك إن أراد ذلك بكل
سهولة.
ففي الوقت الحالي مدرج
بالبورصات الرئيسية والمتوسطة الحجم والمتخصصة ما يزيد عن ألف وستمائة عملة رقمية
مشفرة.
لذلك من الملاحظ أن من ضمن ذلك
العدد الضخم للرموز والعملات الرقمية المشفرة نستطيع أن ندرك أن الأعداد ذات
الأهمية القصوى هي الأعداد التي تتضاعف قيمتها حين تشهد انخفاض.
لذلك إن أردنا الحصول على
سيولة حقيقية إذن يمكننا أن نقلل تلك الفئة المحدودة من العملات الرقمية المشفرة
التي تداولت بشكل كاف.
أو التي استخدمت بشكل منتظم
حتى يتم الدفع بمواجهة استخدام منصة البلوك تشين عبر الرموز الخدمية.
ومع تلك الفئة تستطيع أن تقوم
بتضمين ما بين عشرين لثلاثين عملة رقمية متنوعة.
ومن الجدير بالذكر أنه مع بدأ
ظاهرة العملات الافتراضية المشفرة، فإن البيتكوين والايثريوم سيظلا العملتان
الشائعتان بدرجة أكبر.
وأن في السنوات القليلة
السابقة شهد الريبل (XRP) تحسنًا في وضعيته واحتل مكانة مرموقة مما
جعله يكون من أبرز 3 عملات.
جنبًا إلى جنب أن قيمة ريبل (XRP) قد تخطت خلال وقت وجيز قيمة الايثريوم السوقية وذلك في شهر سبتمبر
2018، ومن خلال ذلك أصبحت الريبل العملة الرقمية المشفرة التي تحتل المرتبة
الثانية من حيث الشهرة.
ودون النظر إلى البيتكوين
والايثريوم والريبل (XRP)، ترى أنه يوجد كثير من العملات الرقمية
المشفرة ذات الشعبية الأكبر وبالرغم من ذلك إلا أن قيمهم محدودة التدفق ومتضائلة.
فعليك أن تدرك أنك تستطيع أن
تتداول عبر مؤشر أبرز 10 عملات رقمية افتراضية المنشأ بصورة فريدة، نظرًا إلى أنه
يشمل العملات المشفرة الأكثر انتشارًا خلال أي وقت مخصص لها.
لماذا توصف العملات الرقمية بأنها
شديدة التقلب؟
توصف العملات الرقمية بأنها
شديدة التقلب لأن إذا تم مقارنتها مع العملات التي صدرت بواسطة البنوك.
والتي يطلق عليها العملات
المجازة من الدولة إذن فمن الملاحظ أن التغييرات والتقلبات في الأسواق يعد أمر
غريب.
فلكي تكون صورة واضحة لابد أن
تدرك أن تقلبات الأسعار في أزواج العملات الأجنبية خلال أسبوع تبلغ أقل من واحد
بالمائة.
ومن جهة أخرى فإن تذبذبات
البيتكوين قد وصلت لستين بالمائة بشكل سنوي خلال عام 2017، في حين أن هناك عملات
رقمية أخرى قد شهدت تذبذبات أضخم من هذا الأمر.
ولكن السؤال هنا، ماذا يكون
السبب أو الأسباب الأساسية وراء تلك التذبذبات؟
التاريخ المشهود للأسواق
المحيطة قام بتعليم المتداولين أمر ما وهو أن السوق عندما يكون حديث فمن المرجح أن
تشهد تبديلات مفاجئة للأسعار.
وذلك نظرًا أن كلًا من
المستثمرين والمتداولين الجدد يستوعبون كثير من البيانات الحديثة.
فلكي يصل السوق لحالة
الاستقرار التي يسعى لها لابد أن يشهد ارتفاع وانخفاض في الأسعار.
فبالرغم من أن الكثيرين يظنون
أن ثمن العملات الافتراضية يتحرك بأسلوب شبيه بالفقاعة إلا أنه لا يوجد أي شكوك أن
مستويات التقلبات الحالية توفر فرص متنوعة بالنسبة لأي متداول.
تمامًا مثل ما هو الحال الذي
شهدته البيتكوين في نهاية الأسبوع حين قامت بتحطيم مستوى قياسي الأعلى لها.
المصدر/ ويكيبيديا