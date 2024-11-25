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يقترب من رقم تاريخي.. سعر الدولار يقفز في تعاملات اليوم

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الإثنين، 25-11-2024 02:04 م



 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثتين 25 نوفمبر 2024 ارتفاعا جديداً، ليقترب من الـ 50 جنيها، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة في عدد من البنوك.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 في بنك قناة السويس سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، الاثنين 25 نوفمبر 2024، استقر عند 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، استقر عند 49.6 جنيه للشراء، 49.7 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، الاثنين 25 نوفمبر 2024 عند 49.6 جنيه للشراء، 49.7 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، نحو 49.6 جنيه للشراء، 49.7 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 مستوى 49.6 جنيه للشراء، ومستوى 49.7 جنيه للبيع.

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