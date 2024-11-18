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مفاجأة.. كم وصل سعر الدولار الآن أمام الجنيه في البنوك؟

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مفاجأة.. كم وصل سعر الدولار الآن أمام الجنيه في البنوك؟

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الإثنين، 18-11-2024 02:24 م

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم الاثنين 18-11-2024، ليتراوح بين 49.3 جنيه للشراء، و49.4 للبيع، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك عبر صفحاتها على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنوك اليوم الاثنين، على النحو التالي:

 

سعر الدولار في البنك

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 49.3 جنيه للشراء، و49.4 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار CIB

وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 49.3 جنيه للشراء، و449.4 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع

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