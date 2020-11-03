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مميزات جديدة لـ كروت " ميزة ".. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 03-11-2020 12:22 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم، خلال عام، الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ " كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات " ATM " ، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية " POS " ، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
و أضاف الوزير في البيان الذي نشرته الوزارة عل صفحتها الرسمية ، أنه سيتم إتاحة خدمة  " الراتب المقدم "  لبطاقات المرتبات الحكومية " ميزة" مجان لمدة ٦ أشهر اعتبارا  من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها فى عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة " الراتب المقدم"  فى علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.
أكد أنه تم إصدار نحو ٣٧ ألف بطاقة " ميزة" خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى " مصر الرقمية"  باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، مؤكدا أننا نسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو ٥ ملايين بطاقة " ميزة" خلال الفترة المقبلة.
 

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