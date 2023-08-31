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مفاجأة غير متوقعة بشأن سعر الدولار في السوق السوداء وهذا سعره الرسمي في البنوك

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الدولار
الخميس، 31-08-2023 01:53 م


سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم ، استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك الكويت الوطني
وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
على صعيد البنوك الإسلامية جاء سعر الدولار داخل بنك البركة أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك SAIB
وصل سعر الدولار بموقع بنك SAIB الإلكتروني في ختام التعاملات إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك
عرض ميد بنك سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل الفروع والمواقع الإلكترونية عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء
وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 38 إلى 38.5 جنيهًا، وذلك بعد أن تخطى حاجز الـ 40 جنيهًا قبل أيام، حيث عاد للانخفاض بعد انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس".

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