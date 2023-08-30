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الدولار يسجل رقمًا جديدًا في السوق السوداء أمام الجنيه

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ارشيفية
الأربعاء، 30-08-2023 06:53 م

صعد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بنسبة طفيفة، حيث سجل سعر الدولار في البنوك والصرافات متوسط 30.89 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع، بزيادة 0.10% عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة. 
مع أنباء الموافقة على انضمام مصر إلى مجموعة البريكس والتي الهدف منها  الحصول على استثمار أجنبي مباشر مع ديون أقل كلفة مع تقليل الاعتماد على الدولار، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على استقراره في التعاملات البنكية اليوم، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي
واستقر سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية وبنك مصر والبنك الأهلي مسجلاً 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم 30.836 جنيهاً للشراء، مقابل 30.94 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر
واصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء تراجعه لليوم الثاني على التوالي بعد نشاط دام أسبوعاً كاملاً في السوق السوداء للعملات في مصر، حيث انخفض سعر الدولار في السوق الموازية اليوم مسجلاً 39.30 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40.30 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 
شهد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي صعوداً بنسبة طفيفة، ليسجل 33.41 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.46 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.25 جنيهاً للشراء، مقابل 33.43 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وفي خط مواز مع الدولار، تراجع سعر اليورو في السوق السوداء اليوم مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.52 جنيهاً للشراء، مقابل 43.6 جنيهاً للبيع.

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