مسافر إلى مصر؟ لا تنس هذه النصائح الـ10 الهامة

بفضل تاريخها العريق الغني، وصحرائها المذهلة، ودرجات الحرارة اللطيفة، تعد مصر بسهولة واحدة من أكثر البلدان إثارة للاهتمام في إفريقيا.
الأهرامات الغامضة والمعابد والمقابر المخبأة في رمال الصحراء، والمنتجعات على شواطئ البحر الأحمر سوف تسعد حتى المسافرين واسعي الاطلاع.
الآن أصبح استخراج تأشيرة مصر للبحرينيين
أسهل من أي وقت مضى، خاصة وأن العملية برمتها تتم عبر الإنترنت.
احرص على حفظ هذه المقالة، لأنها تحتوي على نصائح مهمة للسفر سوف تجعل رحلتك إلى مصر
سهلة وخالية من التعب.
اللغة والتواصل
اللغتان الأكثر شيوعًا في مصر هما العربية (بشكل أكثر تحديدًا، العربية المصرية) والإنجليزية. لذلك، من المفترض ألا يواجه السائحون الذين يرغبون في السفر عبر مصر أي مشاكل في الفهم أو التنقل.
يمكن للعديد من المصريين المحليين في المدن الكبرى أن يفهموا ويتحدثوا بعض الإنجليزية، بل وأكثر من ذلك في مدن المنتجعات مثل الغردقة أو شرم الشيخ
. وقد يواجه المسافرون الذين يخططون للذهاب إلى مدن أصغر أو وجهات بعيدة عن المسار حواجز لغوية وسوء فهم، ولكن يمكن حل هذا بسرعة بمساعدة تطبيق ترجمة.
وفي المواقع والمتاحف السياحية
الرئيسية، عادة ما تكون جميع الكتيبات واللافتات الإعلامية مكتوبة باللغتين الإنجليزية والعربية.
خذ معك نقود ورقية
قبل السفر إلى مصر، من الأفضل أخذ نقود ورقية (إما بالدولار الأمريكي أو اليورو) لتجنب سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي المحلية وتحصيل عمولة كبيرة.
وأيضًا، يتم قبول بطاقات الخصم والائتمان، وإن كانت بصورة فردية وليس في كل الأماكن.
يجب على المسافرين الذين يرغبون في الحصول على أفضل سعر أن يستبدلوا أموالهم في أحد البنوك الرسمية
، حيث يمكنهم العثور على أفضل أسعار صرف العملات هناك. وهناك أيضًا خيار الاستبدال في الفنادق والمطارات، على الرغم من أن السعر أقل وعادة ما يتم ربط العمولة بالمبلغ الإجمالي.
كن منتبهاً ليوم الجمعة والسبت
بما أن مصر دولة مسلمة، فإن أسبوع العمل المعتاد يختلف قليلاً عن الدول الغربية.
هنا، أيام العمل الأسبوعية من الأحد إلى الخميس، بينما يعتبر يومي الجمعة والسبت إجازة. حيث يلي يوم الجمعة أيضًا يوم السبت وهو يوم إجازة لدى المصريين.
قد لا تكون العديد من المحلات التجارية والمقاهي وأماكن الجذب مفتوحة خلال "عطلة نهاية الأسبوع" في مصر أو من الممكن أن يكون لها ساعات عمل خاصة.
السفر للصحراء
قد يكون مفاجأة لمعظم المسافرين أن يعلموا أن نسبة 95 في المائة من مصر
تتكون من صحراء. هذا ليس خطأ مطبعي! هذا يرجع إلى حقيقة أن البلد يقعفي شريط صحراوي يمتد من ساحل المحيط الأطلسي بإفريقيا إلى جنوب غرب آسيا.
مع وضع ذلك في الاعتبار، فمن الأفضل الاستعداد لحقيقة أنه يمكن (وستظل) شديدة الغبار والحرارة في رحلتك. حيث تكون الشمس خطرة بشكل خاص عندما تكون في ذروتها - عادة ما بين الحادية عشرة صباحًا إلى الثالثة بعد الظهر - وهو عندما يكون ضوء الأشعة فوق البنفسجية هو الأقوى.
عند الخروج خلال هذه الأوقات، احرصي على اصطحاب وشاح لتغطية وجهك من الرمال، وزجاجة من الماء للبقاء رطباً، ونظارة شمسية لحماية عينيك.
انتبه على الطريق
يجب على المسافرين الذين يخططون لاستئجار سيارة والسفر بشكل مستقل توخي الحذر الشديد وإيلاء اهتمام إضافي عند القيادة.
على الرغم من وجود قواعد وإشارات واضحة للطرق في مصر، إلا أن السكان المحليين معارضين جدًا في اتباعها. يتضح هذا بشكل خاص خلال ساعة الذروة أو على الطريق السريع، حيث يقوم السائقون بإطلاق أبواقهم باستمرار ومحاولة تجاوز السيارات الأخرى.
نتيجة لذلك، نوصي باستئجار سيارة فقط إذا كنت سائقًا متمرسًا للغاية ولديك رد فعل سريع ولديك أعصاب فولاذية.
الصحة والسلامة
في حالة عدم وجود توصيات خاصة تتعلق بالصحة في مصر، هناك بعض القواعد الأساسية التي يجب مراعاتها.
أولاً، لا تشرب ماء الصنبور وتأكد من غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.
ومن المفيد أيضًا أن تأخذ معك مجموعة أدوات إسعافات أولية صغيرة تحسبًا لأي شيء، خاصةً إذا كنت تعاني من صداع من الحرارة أو آلام في المعدة.
احترس وأنت في الماء
تشتهر مصر بشواطئها ومياهها الدافئة، حيث يمكن للمسافرين رؤية آلاف الأسماك الملونة والشعاب المرجانية وغيرها من الحياة تحت الماء. ستساعدك النصائح التالية على غزو أعماق البحر الأحمر.
عند السباحة في البحر، حاول ألا تلمس شيئًا عن قصد. وبغض النظر عن مظهر الأسماك اللطيفة والجميلة، فهي من الممكن أن تتحول إلى سامة. من المهم بشكل خاص أن تتذكر أن الشعاب المرجانية تخضع لحماية الحكومة
، وإذا تم اكتشافها معك، فيمكن أن يتم تغريمك آلاف الدولارات لإتلاف الشعاب المرجانية.
عند حزم حقيبتك، تأكد من ارتداء أحذية سباحة خاصة. حيث سيساعدك ذلك على تجنب الصخور الحادة على الشاطئ وفي الماء وخاصة لسعات قنفذ البحر!
الشراء والمساومة
تمتلئ مصر بالأسواق والمتاجر التي تبيع السلع الجميلة والهدايا التذكارية الرائعة. ولكن احذر من عمليات الاحتيال المتعلقة بالسعر، لأنها تحدث غالبًا هنا.
قبل شراء شيء ما من السوق، تأكد من السؤال عن السعر مقدمًا وكتابته حتى لا تكون هناك مشكلات في التواصل.
وكذلك، من الطبيعي المساومة على السعر في الأسواق ومحلات بيع التذكارات. حيث سيكون بسهولة خفض السعر بمقدار النصف، نظرًا لأن معظم المنتجات مبالغ فيها في البداية ويتوقع أصحاب المتاجر المساومة مع السياح.
شراء المشروبات الكحولية
الحكومة المصرية تحظر بيع
(واستهلاك) الكحول في الأماكن العامة والمتاجر. الاستثناء الوحيد هو المطاعم والمنتجعات السياحية التي تلبي احتياجات الأجانب.
شرطة السياحة
ترغب مصر
في التيقن من أن كل سائح يقضي وقتًا ممتعًا (وآمنًا) في البلاد، وهذا هو السبب في أن شرطة السياحة منتشرة جدًا - خاصة حول المعالم والمتاحف الشهيرة.
وعادة ما يكون لدى هؤلاء الشرطة شارة كبيرة مكتوب عليها "الشرطة السياحية"، ويسعدهم التحدث مع الزوار والإجابة على الأسئلة.