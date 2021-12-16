الخميس، 16-12-2021
10:30 م
مع
الانتشار الكبير للمواقع العربية المعلوماتية والثقافية مؤخراً، بات وجود موقع
عربي متكامل يمكن الوثوق به كأحد المصادر المعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة،
وهو أمر ليس بالسهل تحقيقه في ظل انتشار الكثير من المواقع الإلكترونية، لهذا
أحببنا أن نقدم لكم في مقالنا هذا ناتج استبيان ودراسات حول أكثر المواقع العربية
شهرة والتي تعتبر مرجعاً معتمداً للمعلومات الموثوقة، ولك بسبب نظام عمليها الويكي
الذي يعتمد على تكامل المعلومات وصحته، وقد جمعنا لكم قائمة بأفضل 6 مواقع عربية
مشهورة وذات ثقة كبيرة بين الزوار في العالم العربي، بعد عينات اختبار طبقت على ما
يقارب 200 موقع إلكتروني عربي.
أشهر 6 مواقع عربية تعليمية وترفيهية لعام 2021
تزخر شبكة
الإنترنت العالمية بالمواقع البحثية العديدة التي تعتمد نظام الموسوعات العربية
والثقافية القيمة، والتي من خلالها يستطيع القارئ الحصول على اثراء قراءته بالكم
الكبير من المعلومات القيمة والمفيدة في كثير من النواحي والمجالات والتخصصات
المختلفة.
وسوف
نستعرض قائمة متضمنة لأسماء أشهر وأفضل 6 مواقع عربية متكاملة ثقافية اجتماعية
تعليمية ترفيهية للعام 2021 لإستخدامها كمرجع معتمد في الحصول على المعلومات
والتفاصيل المختلفة بدءًا بموسوعة المنصة الإلكترونية.
موقع المنصة
موقع المنصة
هي من أكبر الموسوعات المعرفية التي لقيت حضور كبير على محركات
البحث في الأونة الأخيرة، بالأخص في عامي 2020 و2021 ميلادي، ليصبح من الموسوعات
العربية الأكثر شهرة على المستوى العربي، وقد اندرجت رؤية موقع المنصة الإلكترونية
وأهداف الإنطلاقة والتوسعة لتحقيق مستوى متقدم لتوفير المعلومات الموثوقة ليكون
الأكثر ثقة لدى الزوار، ليصبح الموقع من المواقع المهمة في تقديم المعلومات التي
لا تحتمل النقاش أو الجدل، وذلك بسبب الإعتماد على المواقع الحكومية والرسمية
والتعليمية التي تتبع للوزارات الرسمية المختلفة، ولا يستهان بأي موثوقية
لأحكامها، بما يتوافق مع المراجع المختلفة، ويتم تقديم مواضيع دينية يتم الحصول
على مراجعها من مواقع إسلامية رسمية كموقع الإمام ابن باز، وموقع اسلام ويب، وطريق
الإسلام وغيرها من المواقع الدينية المتخصصة والموثوقة.
ويسعى موقع
المنصة للإرتقاء بمستوى المحتويات العربية الإلكترونية على الشكل الذي يجعله
لائقاً بمستوى الفكر الإدراكي للقارئ العربي في كل مكان، ليصبح موقع المنصة هو
المرجع المضمون والمعتمد لهؤلاء القراء الذين يرغبون في الحصول على معلومات دقيقة
ومتفردة للموقع، وبجودة عالية.
موقع المحيط
يهدف موقع المحيط
لإثراء
المحتوى العربي على شبكة الويب بالمقالات والموضوعات ذات المستوى العالي الجودة
والمعرفة، بدافع تنمية القراءة والعلوم في المجتمع العربي، ورفع مستوى جودة
المحتوى العربي على الشبكة العالمية الإنترنت، حيث تقدم موسوعة المحيط معلومات
ومواضيع في كافة المجالات العربية والتعليمية والإجتماعية والإسلامية وتفسير
الأحلام وغيرها من المواضيع التي تهم الزوار في السعودية.
ولعل من
أهم الأشياء التي ساهمت في حصول موقع الملف على مكانته القوية بين المواقع العربية
هو امتلاكه لقسم مميز وكبير من الأقسام المتنوعة التي امتدت لشمل النواحي العلمية
والتعليمية والتقنية والأسرية والأدبية والإسلامية وغيرها من المجالات التي يبحث
عنها الباحثين على شبكة الإنترنت، وأصبح الموقع يقدم العديد من القضايا الساخنة
والأفكار القيمة وتوضيح الإجابات والخدمات بشكل منطقي ومتكامل بمنتهى الدقة
والمصداقية والشفافية.
موقع الامل
يصنف موقع الأمل نيوز
كأحد
المواقع العربية الإلكترونية الزاخرة بالمواضيع المختلفة، وقد تخصص هذا الموقع
بنشر وتقديم العديد من المعلومات والمقالات العربية الإحترافية ذات المرجع الموثوق
في جميع المجالات المتنوعة بلا استثناء، مع أهمية مراعاة الحرص الشديد على
المصداقية والشفافية الكبيرة في تقديم المعلومات التي تليق بجميع الزوار صغار
وكبار وحسب عقلية وتفكير القارئ العربي.
وقد عاهد
موقع النشرة نفسه على رفع قيمة المحتوى العربي وتحسين الكفاءة والجودة للمعلومات،
من خلال تقديمه لأكبر قدر من الموضوعات والمقالات الثرية الهامة للباحثين والزوار
وتشبع دافع الفضول المتواجد بداخلهم من أجل الوصول للعلم والمعرفة، ومن أهم
عواملها المساعدة أن هذا الموقع المتميز حقق أهدافه المنشودة بإمتلاكه طاقماً
متكامل من أمهر الإداريين والمحررين والمدققين اللغويين والمؤلفين والنقاد الذين
شكلوا حلقة وصل بين الموقع والقراء لتقديم المعلومات ذات الثقة بأسلوب سلس وبسيط.
موقع الملف
موقع الملف
يعتبر من المواقع العربية الثمينة والتي تحتوي على مقالات رقمية ذات مستوى متميز
وحرفي ينفرد به الموقع عن غيره من المواقع الأخرة المنافسة بشكل أكثر صدق وشفافية،
وذلك لكي تليق المعلومات والمقالات مع القارئين العرب، وهو الأمر الذي جعله بمثابة
موسوعة عربية متكاملة للباحثين عن المعرفة والمعلومات عبر جميع يعد واحداً من أهم
المواقع العربية الثمينة التي تقدم العديد من المقالات الرقمية ذات المستوى الحرفي
والمتميز الذي ينفرد عن غيره من بقية المواقع الأخرى المنافسة بمصداقيته وشفافيته
العالية التي تليق بعقلية القاريء العربي في كل مكان وزمان، ذلك الأمر الذي مكنه
في النهاية من أن يصبح بمثابة المرجع العربي الأول للباحثين عن المعرفة والمعلومات
عبر جميع مواقع ومحركات الشبكات العنكبوتية المختلفة.
موسوعة المعرفة
تعتبر
موسوعة المعرفة من أشهر وأهم الموسوعات في العالم العربي والعالمي، والتي يرجع
تاريخ تأسيسها للعام 2007 ولها الان أكثر من أربعة عشر عاماً، والتي تم تأسيسها
على يد نائل الشافعي، واستطاعت هذه الموسوعة خلال عامين فقط أن تصنع لها سمعة
كبيرة بين المواقع، وأصبحت الكثير من المواقع تعتمد عليها بشكل كامل، ويرجع ذلك
لإحتوائها على كم كبير من المعلومات الدقيقة في النواحي الحياتية المختلفة، علاوة
على أنها امتلكت معرض صور ثمين يضم أكثر من حوال 60.000 صورة على التقريب، كل هذه
المميزات السابقة تأتي جنباً إلى جنب مع اتاحتها فرصة تحميل أكثر من 25.000 ألف
كتاب عربي دون تواجد أي حقوق للملكية.
موسوعة ويكيبيديا
تعد موسوعة
ويكيبيديا واحدة من أشهر الموسوعات في العالم والتي تعتبر موسوعة عالمية يتوفر
فيها جميع اللغات في العالم، ولها قدر كبير جداً من الشهرة العالمية، وقد أطلقت
هذه الموسوعة في التاسع من يوليو للعام 2003 ميلادي، وأصبحت أكبر مصدر للمقالات
والموضوعات الثرية في جميع النواحي والمجالات الحياتية بلا استثناء، هذا الأمر
الذي مكنها من النمو والتطور سريعاً لتصبح من أشهر المواقع والموسوعات الرقمية
التي تتواجد على الشبكة العنكبوتية بشكل عام، واحتوت على الكثير من المزايا التي
توفرها موسوعة ويكيبيديا لقراءها ومستخدميها، وامكانية التحرير فيها دون أي تسجيل
مسبق، وذلك يأتي أيضاً علاوة على امكانية استغلالها في عدد كبير من الاهداف
التجارية وفقاً لقواعد وتراخيص الموسوعة نفسها.
وفي الختام
فإننا في هذه المقال قد استعرضنا لكم أشهر 6 مواقع عربية تعليمية وترفيهية لعام
2021 وقد تم ذلك بشكل فعلي عبر التعرف والإطلاع على العديد من المعلومات التي
تتعلق بهذه المواقع وما تقدم من محتوى غني ومتميز بجودة عالية.