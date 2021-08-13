برامج التدريب
المقدمة من مركز التدريب
العدلي، هي سلسلة من البرامج التي تمنح المحامين من المملكة
العربية السعودية فرصة التدريب في أي من البرامج التي يقدمها المركز، تجمع هذه
البرامج بين التدريب العملي والتدريب النظري لضمان الاندماج وتزويد المحامي بالخبرة
والمعرفة.
برامج التدريب
المقدمة من مركز التدريب العدلي
وفي هذا الصدد
أشار ممثل مركز التدريب بوزارة العدل
إلى أن هناك ثلاث طرق لتقديم التدريب الذي
يتناسب مع مستوى الخبرة التي يحتاجها الزميل للحصول على رخصة محاماة وهو ما يلي:
دورة دبلوم المحامي.
مسار دورات قصيرة المدى.
مسار مكاتب المحاماة.
برنامج تأهيل
المحامين
برنامج تأهيل
المحامين هو برنامج تدريبي يركز على المهارات القانونية والعملية للمحامي لتلبية
احتياجات السوق السعودي للمديرين التنفيذيين الوطنيين المؤهلين لممارسة مهنة
المحاماة.
أحدث البرامج
التدريبية من مركز التدريب العدلي
يمكنك استخدام
منصة التدريب ثم الانتقال إلى علامة التبويب (برامج التدريب
) للتعرف على أحدث
البرامج التدريب
ية المتوفرة في مركز التدريب، وهنا أسماء أحدث التدريبات المتاحة:
برنامج الممارسة القضائية في المحاكم الجزائية.
برنامج مكافحة غسيل الأموال.
برنامج مهارات كتابة الوصايا والأوقاف.
برنامج الطلبات القضائية في محاكم الأحوال الشخصية.
برنامج الأحكام القانونية للشركات.
برنامج مهارات وأساليب الإثبات.
برنامج نظرية الضمانات في الفقه والقانون.
كيفية التسجيل في برامج التدريب من
مركز التدريب العدلي
يكون التسجيل
في البرامج التدريب
ية في مركز التدريب العدلي
على النحو التالي:
التسجيل في منصة مركز التدريب العدلي
.
سيتم تحميل عملية إنشاء حساب جديد وإكمال تفاصيل المتدرب عن طريق إضافة المستندات اللازمة.
يتم بعد ذلك التحقق من الطلب وإبلاغ مقدم الطلب بأنه قد تم قبوله من خلال حسابه على المنصة.
ثم انقر للتسجيل في البرامج التدريب
ية المتاحة (سجل الآن في الدورة).
اتبع التعليمات للتسجيل.
المشاركة في التدريب ضمن المواعيد المعلنة.
يتم إصدار شهادة التدريب إلكترونيًا عند الانتهاء.
شروط المشاركة
في البرامج التدريبية لمركز التدريب القضائي
هناك عدد من
الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في البرامج التدريب
ية لمركز العدلي وهي:
أن يكون المتدرب سعودي الجنسية.
أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة من كلية الشريعة الإسلامية أو شهادة في تخصص النظم من إحدى جامعات المملكة أو جامعة أخرى أو شهادة في دراسات النظم من معهد الإدارة العامة.
يجب أن يكون الزملاء قد مارسوا القانون لمدة خمس سنوات، بشرط أن يكون لديهم تصريح عمل ساري المفعول.
يجب أن يكون الطالب مستعدًا للتدريب خلال الوقت الذي يحدده مركز التدريب العدلي
.
يجب أن يظهر مقدم الطلب حسن الأخلاق واللياقة وألا يكون قيد الاعتقال.
يجب ألا يكون الطالب قد تعرض للقذف والإدانة أو المعاقب لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
أن يكون المتدرب مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
المستندات
المطلوبة من قبل المرشح الذي سيتقدم للحصول على التدريب
للدراسة في
الدورات التدريبية المعلن عنها، يجب على المرشح تقديم جميع المستندات التالية:
قدم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك، يجب إحضار الأصل للتحقق.
صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية أو أصلية للتحقق منها.
إذا أخرجك المتدرب من المجال فقم بإرجاع معادلة الشهادة الأصلية.
إحضار نسخة وأصل من قرار التنازل للمراجعة والتنفيذ.
أحضر نسخة من اتفاقية التدريب الأصلية وتذكر أنها من منشورات المحامي ويجب أن تكون موقعة ومختومة من قبل المحامي.
إجراءات
التدريب في البرامج التدريب
ية لمركز التدريب العدلي
وتجدر الإشارة
إلى أنه بمجرد توفير جميع المستندات اللازمة للتدريب، سيتم تنفيذ التدريب على
النحو التالي:
طلب المحامي التدريبي الحصول على برامج تدريبية في مركز العدلي، معتبرًا أنه من الذين يمارسون مهنة المحاماة منذ خمس سنوات.
ثم تصدر الإدارة للمتدرب شهادة قبول لمدة سنة.
في نهاية العام يطلب الزميل تمديد الشهادة بتقرير موقع عن العمل الذي قام به خلال العام الماضي.
ثم يحصل الطالب على شهادة تدريب للسنة الثانية.
ما هي رسوم
البرنامج التدريبي؟
يتساءل الكثير
من الناس عن الرسوم المقررة لبرامج التدريب
في مركز التربية القضائية وبالتالي؛
فإن المعدلات هي كما يلي:
الرسوم الدراسية للبكالوريوس: 3،450 ريال شاملة الضرائب لفصل دراسي واحد.
الرسوم الدراسية لدرجة الماجستير: 5،002.5 روبية ضرائب متضمنة لفصل دراسي واحد.
ختامًا من هنا
نأتي بك إلى نهاية هذا المقال من خلالها نتعرف على برامج التدريب
المقدمة من مركز
التدريب العدلي، وهي البرامج التي خصصها مركز التدريب القضائي للنهوض بمهنة
المحاماة، كما قدمنا أيضًا كيفية التسجيل في هذه البرامج.